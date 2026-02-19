"Sağlık kurullarına 3 ay katılmayacağız"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), son dönemde kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddiaları ve kamu kaynaklarının yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yaparak, sağlık kurulu çalışmalarına üç ay süreyle katılmama kararı aldığını duyurdu.

Sendika açıklamasında, ülkede her geçen gün yeni yolsuzluk iddialarının gündeme geldiği bir dönemde siyasi iradenin bu iddiaların üzerine gitmek yerine hekimleri, öğretmenleri ve emekçileri hedef gösterdiği söylenildi. Yolsuzlukların araştırılması ve kamusal kaynakların şeffaf yönetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, gündemin bilinçli şekilde değiştirilmek istendiği söylenildi.

Açıklamada ayrıca, toplumsal tepkinin odağını dağıtmak amacıyla çalışan kesimlerin hedef haline getirilmesinin demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Sendika, son olarak UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda, halkın ortak değeri olarak nitelendirdiği Telekomünikasyon Dairesi’nin özel yabancı sermayeye devredilmesine yönelik girişimleri eleştirerek, bunu “yeni bir ihanet örneği” olarak değerlendirdiğini belirtti.

Toplumun tüm kesimlerine birlik çağrısı yapılan açıklamada, hukukun, şeffaflığın ve kamu yararının göz ardı edildiği savunularak, bu gelişmelere karşı mücadeleye destek verildiği kaydedildi.

Tıp-İş, protesto amacıyla bugünden itibaren hastanelerde yürütülen sağlık kurulu çalışmalarına üç ay süreyle katılmama kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.