"KKTC varlık fonu kuralım, fiber optik altyapıyı biz yapalım"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkede dijital altyapı yatırımlarının finansmanı için “KKTC Varlık Fonu” kurulmasını önererek, fonun devlet, belediyeler ve özel sektörün ortaklığıyla oluşturulabileceğini söyledi.

Şenkul, yaptığı değerlendirmede kurulacak fonun hissedarları arasında devlet kurumları, belediyeler, internet hizmeti sağlayıcıları ve ülkeye yatırım yapmak isteyen şirketlerin yer alabileceğini ifade etti.

Önerisine göre gerekli altyapının, Türk Telekom’un teknik desteğiyle kurulabileceğini belirten Şenkul, maliyetin ise oluşturulacak fon tarafından karşılanabileceğini kaydetti. Böylece yaklaşık 2 milyar Türk Liralık yatırımın hayata geçirilebileceğini dile getirdi.

Şenkul, fonun sahibi olacağı şirketin alanında uzman kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, Girne Belediyesi olarak hisse karşılığı böyle bir yapıya maddi katkı sağlamaktan onur duyacaklarını söyledi.

Ülkenin kaynak sorunu olmadığını savunan Şenkul, asıl sorunun liyakat eksikliği olduğunu belirterek, yöneticilerin devlet yönetimi bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin sağlık, ulaşım ve dijitalleşme alanlarında ulaştığı seviyenin örnek alınması gerektiğini de kaydeden Şenkul, tecrübe ve bilgi paylaşımıyla ülkenin gelişebileceğini belirterek “Yapabiliriz, başarabiliriz” mesajı verdi.