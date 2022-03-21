S.Atun, Kıb-Tek zararı için Taçoy ve Arıklı'yı işaret etti

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun durumu ve elektrik kesintileri Meclis'in gündemi oldu, Maliye Bakanı Sunat Atun, kurumun zarar ettiği dönem için isim vermeden Hasan Taçoy ve Erhan Arıklı'nın bakanlık dönemlerini işaret etti.

Atun, 2016 ile 2017'de Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kâr ettiğini, yüksek vergi verdiğini, güneyin de enerji açığını kapattığını söyledi. Elektrik Kurumu'nun dörtlü hükümet döneminde ve Özdil Nami'nin bakanlığı sürecinde de gelir fazlasıyla vergi ödediğini anlatan Sunat Atun, sonrasında ciddi bir zararın ortaya çıktığını anlattı.

Atun, dörtlü hükümet dönemi sonraki süreçle ilgili zarar edildiğini söyledi ancak detaya girmedi. Dörtlü Hükümet sürecinin ardından Mayıs 2019 - Aralık 2020 döneminde Ulusal Birlik Partisi'nden Hasan Taçoy, Aralık 2020-Kasım 2021 sürecinde ise Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı enerji bakanlığı görevi üstlenmişti.

Uluçay’dan Atun’a: 3 katı zam yapıldı, kesinti neden devam ediyor?

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, yerinden söz aldı, 3 katı zam yapılmasına rağmen, elektrik kesintilerinin neden devam ettiğini sordu.

Uluçay, güneyden neden daha fazla elektrik alınmadığı sorusunu yöneltti

“Mart aylarında soğuk aylarında elektrik kesintilerinden halk bıktı. Yoğun kullanıma ihtiyaç duyulduğunda elektrik kesiliyor” diyen Uluçay, “Buna planlı kesinti dedik. 1 aydır devam ediyor. Seçimden önce de bu kesinti devam ediyordu” şeklinde konuştu.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkının bunu hak etmediğini söyledi.

Bu şartlarda üretimi sürdürülebilir olmanın mümkün olmadığını kaydeden Uluçay, bunların cevaplanması gerektiğini belirtti.

Atun: “Kıb-Tek en kötü günlerini yaşıyor”

Atun, “Güneyin kendi kullanımlarından dışında kalan kapasiteyi bize verebiliyorlar. Kimi gün 60, kimi gün 15-18 megavat civarlarında kalıyor” dedi.

“Kıb-Tek tarihin en kötü günlerini yaşadığını vurgulayan Atun, “Kriz ortamında ayağa kaldırmak kolay değil” şeklinde konuştu.

Barçın’dan Atun’a: “Kıb-Tek’in zararı hangi bakan ve hükümet döneminde?”

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise Kıb-Tek’in bu zararın hangi bakan ve hükümet döneminde oluştuğunu sordu.

2 Şubat 2017’de kurumun 156 milyon TL kar ettiğini, 18 milyon TL vergi ödediğini kaydederek, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde ise 18.5 milyon TL kar ettiğini belirtti.

Atun, 2020-2021 döneminde kurumun ettiği zararın açıklandığını söyledi.

Milletvekili Devrim Barçın'ın sorusu üzerine, Atun, kurumu zarara uğratanlarla ilgili gerekli şikayetleri ilgili makamlara ileteceğini söyledi, birinci sorumlunun kurumun yönetim kurulu olduğunu da sözlerine ekledi.