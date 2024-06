Roger Waters “Wish you were here” şarkısını Filistin halkı için söyledi

Pink Floyd’un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin’e destek için Londra’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlilke Waters’ın yanı sıra Cat Stevens ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi.

Konserden önce konuşma yapan Waters, “Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz.” dedi.

Waters, “Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim.” diye konuştu.

Holborn ve St. Pancras seçim bölgesinden 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler için İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın karşısına milletvekili adaylığını koyan Filistin destekçisi Andrew Feinstein’a destek isteyen Waters, şu ifadeleri kullandı:

“Cennet ile cehennem arasından seçim yapabilirsiniz. Mavi gökyüzüyle acı arasından seçim yapabilirsiniz. Adaylardan Starmer ve Feinstein’e baktığınızda peçenin ardından gülümsemeyi görebilir misiniz? Ben baktığımda görebiliyorum. Her seçim bölgesinde gerçeğin yanında olan adaylar olmayabilir ama Holborn ve St. Pancras bölgesinde var. Bu bölgede 72 bin seçmen var ve gerçeğin, sevginin ve empatinin yanında olan Feinstein için oyunuzu kullanın. Keir Starmer’ın başbakan olmasını engelleyin. Soykırımın kolaylaştırıcısı Starmer'ın başbakan olmasını önlemek tüm İngiltere ve insanlığın iyiliğine olur.”

Waters, İngiltere siyasetinde yeni bir ahlaki yol göstericiye ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak "Hepimiz başta Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçısıyız. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Waters, "Wish you were here" şarkısı ile insanların bir araya gelmesini anlatan "Bar" şarkısını katılımcılarla birlikte seslendirdi.