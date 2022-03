Hüseyin ÖZBARIŞCI

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na göre kapatılması düşünülen bazı belediyelerin başkanları dün meclis önündeki örgütlü sendikaların düzenlediği eyleme destek verdi. Eylem sonrasında YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran belediye başkanları, “Sayı azaltmakla reform yapılmaz” diyerek tepki gösterdi.

Reformun gerekli olduğunu ancak “aceleye getirildiğini” savunan belediye başkanları, Haziran ayında yapılması planlanan Yerel Seçimlerin ardından böyle bir çalışma başlatılması gerektiğini belirtti.

“Bizim derdimiz maaş değil, halkımıza daha iyi hizmet verebilmektir” diyen belediye başkanları, mücadelelerini sürdüreceklerine dikkat çekti.

Belediye Başkanları ne dedi?

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Bu çalışma aslında belediyeleri yok etme çalışmasıdır”

“Böyle bir tasarı olmaz. Bizler bunu her fırsatta söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Bu çalışma aslında belediyeleri yok etme çalışmasıdır. Bir işi ‘Ben yaparım olur’ mantığıyla yapmak doğru değildir. Doğrusu, uzmanların yapacağı ciddi bir çalışmayla her kesimden görüş alınarak bu çalışmaları yürütmesi, her kesimin onay vereceği bir çalışmaya onay verir. Bu, belediyeleri yok etmekten başka bir şey değildi. Biz zaten Dikmen Belediyesi olarak eylem kararı almıştık. Birçok belediyenin ve sendikaların destek vermesi güzel oldu, sesimizi duyurduk diye düşünüyorum.”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros:

“Çalışanların haklarını gasp etmelerine izin vermeyeceğiz”

“Belediyeler reformu eninde sonunda yapılacak gibi ama nasıl ve ne şekilde yapılacağı önemli. Belediyelerin büyük bir çoğunluğu buna karşı çıkıyor, bizde karşı çıkıyoruz. Eyleme ben katılamasam da bütün çalışanlarımız oradaydı. Çalışanların haklarını gasp etmelerine izin vermeyeceğiz. ”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“Reform yapmak demek belediye kapatmak demek değildir”

“Ülkemizde belediyelerde reform elbette ki önemlidir. Bu aslında ne taraftan bakıldığına bağlı... Biz bu ülkede Belediyeler Yasası’nın güncellenmesi ve belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini söylüyoruz. Evet, bunun acilen yapılması gerekmektedir. Ama belediye sayısının azalması yönündeki çalışma çok yanlış. Eğer böyle bir çalışma yapılacaksa 1 veya 2 yıl üzerinde çalışılır ve bu çalışmanın sonunda mali durumu iyi olmayan belediyeler tüm tarafların da desteğiyle kapatılır. Aceleye getiriliyor, reform yapmak demek belediye kapatmak değildir. Biz buna karşıyız.”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

“Bizim derdimiz maaş değil, halkımıza daha iyi hizmet verebilmektir”

“Yapılabilecek doğru bir reforma elbette ki kimsenin itirazı olmaz. Yapılacak olan reform belediyeleri mali açıdan rahatlatmak ve belde halkına daha iyi bir hizmet verebilmek adına yapılmalı. Biz, halkı rahatlatmak için ve herkesin de desteği olabileceği bir çalışmaya hiçbir zaman ‘hayır’ demedik. Ama bu çalışma bilimsel çalışma olmalı, aceleye getirilmeden yapılmalı. Reform yapmak demek belediye sayısını azaltmak demek değildir. Bizim derdimiz maaş değil, halkımıza daha iyi hizmet verebilmektir. Bir belediyenin sonlanması demek, bir başka belediyenin doğması demektir. O yüzden biz belediyemizi kapatmamak için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bu duruma getirilmemeliydi.”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy:

“Reform, ‘Ben yaparım olur’ mantığıyla olmaz”

“Eğer bir reform yapılacaksa sağlıklı bir şekilde tüm taraflar bir masa etrafında oturur ve neler yapılabileceği konusunda konuşulur. Seçime 3 ay kala 28 olan belediye sayısını 13’e düşürmek doğru değildir. Bizim yanımızda olanlar bile siyasi emeller uğruna karşı tarafta bulunuyor. Eğer böyle bir çalışma yapacaksak seçimi yaparız, seçim sonrası tüm tarafların da kabul edebileceği çalışmalar yürütürüz ve sonuca vardırırız. Bir paket halinde bir reform yapılacağına, gerçek anlamda bir reform yapılır. Bizim derdimiz halkımızın refah ve mutluluğunu sağlamak, çalışanlarımızın da özlük haklarını kaybettirmemektir. Reform, ‘Ben yaparım olur’ mantığıyla olmaz. Biz bu filmi daha önce Sanayi Holding ve Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda görmüştük. Buna izin vermeyeceğiz.”

Yenierenköy Belediyesi Asbaşkanı Meral Sertsoy:

“Bizlere ve halkımıza danışılarak yapılmalı”

“Yapılması düşünülen reform öncelikle çalışanlarımızın haklarını gasp edecek, biz buna sonuna kadar karşıyız çünkü emek en yüce değerdir. Reform olmalı ancak, bizlere ve halkımıza da danışılarak yapılmalıdır. Yapmaya çalıştıkları bu reformu aceleye getirmektir. Biz buna karşıyız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tasarıda bizim bölgemize özel olarak ‘Yeni Karpaz’ ismi konuşuluyor, belediyemizden Erenköy isminin silinmesine de izin vermeyeceğiz. Yapılan uyarı grevinde süre verdik, geri adım atılmaması durumunda eylemlerimiz devam edecek, grev de yapacağız.”

Sendikalar sokağa indi