Projeksiyon nüfus 12 bin, fiili nüfus ‘en az’ 62 bin

Çatalköy–Esentepe Belediyesi, son üç yılda hayata geçirilen projelere ilişkin düzenlenen basın toplantısında, bölgenin gerçek nüfusunun resmî rakamların çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediyeye yapılan devlet katkılarının projeksiyon nüfus üzerinden belirlendiğini, ancak fiili nüfusun bunun katbekat üzerinde olduğunu vurguladı.

Başkan Kırok’un verdiği bilgilere göre, belediye sınırları içerisinde 16 bin 558 konut bulunuyor.

Bu konutların 14 bininde aktif yaşam olduğu tespit edilirken, kapı kapı yapılan sayımlarla bölgedeki yerleşik nüfusun yaklaşık 42 bin olduğu belirlendi.

Aynı sonucun su tüketim verilerinden de ortaya çıktığını belirten Kırok, kullanılan metreküp miktarının konut sayısına bölünmesiyle yine 42 bin kişilik nüfusa ulaşıldığını ifade etti.

Turizm ve eğitim verilerinin de tabloyu büyüttüğüne dikkat çeken Kırok, adanın en büyük yatak kapasitesine sahip bölgesi olduklarını belirtti.

Toplam 10 bin yatak kapasitesinin 6 bin 800’ünün Çatalköy–Esentepe sınırları içerisinde yer aldığını kaydeden Kırok, otellerde çalışan yaklaşık 2 bin kişi ile Uluslararası Final Üniversitesi’nde öğrenim gören 5 bin öğrencinin de bölge nüfusuna eklendiğini aktardı.

Bu verilerle birlikte fiili nüfusun yaklaşık 62 bine ulaştığına işaret etti.

Tüm bu tabloya rağmen belediyenin, resmî projeksiyonlara göre yalnızca 12 bin kişilik nüfus üzerinden devlet katkısı aldığını vurgulayan Kırok, mevcut sistemin belediyelerin gerçek yükünü yansıtmadığını belirtti.

Son olarak Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanan ‘KKTC’nin 2025 yılına ilişkin projeksiyon nüfusu 590 bin…

Belediye Başkanı Kırok’un, sadece kendi bölgesi üzerinden tespit ettiği projeksiyon ile resmi nüfus karşılaştırması kapsamında aradaki fark yüzde 250.