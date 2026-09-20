“Savaşsız, adaletli ve eşit bir dünya hayal ediyorum”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Yaratıcı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Arkeolog olmak isterdim. Çocukluk hayallerimden bir tanesiydi arkeoloji fakat daha fazla ilgim olan ve daha çok sevdiğim bir bölüm okudum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…Her Kıbrıslı genç gibi kendi ülkemizin ve yakın ülkelerin politik gündemi

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık , adaletsizlik ve saygısızlık

En büyük pişmanlığım… Daha farklı yapsaydım dediğim şeyler olmasına rağmen çok büyük bir pişmanlık olarak nitelendireceğim bir durum yok.

En büyük sevincim…Yakın zamanda beni en çok heyecanlandıran şey dalış yaparken art arda altı farklı balık kolonisi görmekti. Eskilere gidecek olursak ise hayatımda beni en çok mutlu eden anım 12 yaşımda gittiğim Uzay Kampı'ydı. Günlük bakacak olursak , sağlıklı olmak, sevdiğim bir işte çalışmak, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek zaten hayatımdaki en büyük mutluluklardan.

Hayatımın dönüm noktası…16 yaşındayken Cyprus Friendship Program (CFP)’nin iki toplumlu programı Amerika programına seçilmem. Benim çok kapsamlı ve anlamlı bir deneyimdi. Bugün olduğum kişiye dönüşmemde çok katkısı var.

Beni en çok etkileyen yazar…Yazım ve hikaye örgüsü kalitesi ayrıca fantastik hikayelerinde siyaset ve güç sistemlerine sert ve belirgin vurgular yapabildikleri için J.R.R. Tolkien ve C. R. Wiley beni en çok etkileyen yazarlardan.

Başucumdaki kitap... Spesifik olarak bir başucu kitabım yok. Çok sık kitap okuyan birisiyim. Her zaman edinmek istediğim ve lise dönemimde yurtdışında tesadüfen görüp aldığım Feynman Fizik Dersleri setinin yeri bende bambaşka.

En keyif aldığım müzik... Bütün müzik türlerinden sevdiğim müzkler var ama sıklıkla metal dinlerim.

En son izlediğim film…The Apartment

Kendim için son aldığım şey…Parfüm

Dolabımdaki en gereksiz şey… Anı defterime koymak için dolabıma sakladığım fakat sonrasında nereden nasıl aldığımı hatırlamadığım broşürler ve kitapçıklar.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Akıllı teleskop, kitap ve parfüm

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…Biriyle iletişimde olmadığım veya bir işe odaklandığım anlarda dışarıdan soğuk veya mesafeli algılanabilen bu ilk izlenimi kırıp, içimdeki enerjiyi dışarıya daha iyi yansıtabilmeyi geliştirmek isterim.

Kendimde beğendiğim özellik… Açık sözlü, içi dışı bir ve azimli olmam. İnsanlara karşı netimdir. Bir şeyi gerçekten istersem sınırları sonuna kadar zorlarım.

Olmasa da olur… Bazı politikacılar, çevre kirliliği, bölünmüşlük, ayrımcılık...

Olmazsa olmaz… Barış ve huzur

En iyi yaptığım yemek… Dakgangjeong

Hayalimdeki dünya… Savaşsız , adaletli ve eşit

Aşk benim için… Sevgi, tutku, romantizm, dürüstlük, anlayış ve iyi niyetin uyum içinde buluştuğu, taraflar için güvenli bir alan yaratan duygudur. Bunun yanında partnerlerin birbirinin ruhlarına dokunabilmesi de aşkın özünde yer alır. Bir tarafın zarar gördüğü ilişkide aşk olmaz.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Cecilia Helena Payne-Gaposchkin

Görmek istediğim yer… Machu Picchu, Peru

Mutlaka yapmak istediğim... Skydiving

Son olarak söylemek istediklerim… Risk almadan hayatınızı yaşayamazsınız. O çok gitmek istediğiniz ülkeye gitmeyi , katılmak istediğiniz atölyeyi , konseri , kısacası hayallerinizi, imkanınız varsa ertelemeyin.