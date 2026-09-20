“Kıbrıs’ın geleceğini eş zamanlı cesur siyasi irade belirleyecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs’ta çözüm sürecinin ilerleyebilmesi için tarafların siyasi iradelerini eş zamanlı ortaya koyması ve somut güven artırıcı adımlar atması gerektiğini belirtti.

Toros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2004 ve 2017 deneyimlerinin Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı federal ortaklık için gerçek siyasi irade ve karşılıklı güvenin şart olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bölgede yaşanan gelişmeler ve artan risklerin Kıbrıs çözüm sürecinde yeni bir başarısızlığın göze alınamayacağını ortaya koyduğunu belirten Toros, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in temkinli yaklaşımının da bu çerçevede anlaşılabilir olduğunu kaydetti.

Sürecin devam etmesi halinde bunun geçmiş dönemlerden farklı yöntemlerle, aciliyet duygusu ve stratejik bir siyasi anlaşma hedefi doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ifade eden Toros, tarafların BM parametreleri çerçevesindeki çözüm iradelerini teyit etmeleri, geçmiş süreçlerde elde edilen tüm yakınlaşmaları korumaları ve bunları somut güven artırıcı adımlarla desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Toros ayrıca, sonuç odaklılığı güvence altına alacak müzakere yöntemlerinin sürecin başında belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Aksi durumda değişken jeopolitik koşulların Kıbrıs sorununun çözüm zeminini daha da daraltabileceği ve statükonun kalıcılaşma ihtimalini artırabileceği uyarısında bulunan Toros, tüm tarafların bu ihtimali önleme sorumluluğu taşıdığını belirtti.

BM Genel Kurul haftası kapsamında gerçekleştirilecek çok taraflı diplomatik temasların sürecin ilerlemesi için anlamlı bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini kaydeden Toros, açıklamasını “Zaman, tarafların eş zamanlı ve samimi siyasi iradelerini somutlaştırma zamanıdır. Kıbrıs’ın geleceğini, eş zamanlı cesur siyasi irade belirleyecektir” ifadeleriyle tamamladı.