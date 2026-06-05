“Poliçeden haberim yok, pasaport bilgilerim kullanıldı”

Lefkoşa’da sahte sigorta poliçeleri düzenlenerek 5 milyon 700 bin TL’nin çeşitli banka hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla tutuklanan üç zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, adına poliçe düzenlenen bir kişinin bilgileri izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıklarken, soruşturma kapsamında çok sayıda telefon, bilgisayar ve evrakın incelendiğini belirtti.

Polis zanlıların, “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket, sahte banka emri düzenleme” suçlarından methalder olduğunu kaydetti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı.

Çakır, B.Y. ile Y.B.’nin komisyon karşılığı 21 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihileri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, henüz tespit edilemeyen sayıda sahte ferdi kaza sigortası hazırladıklarını mahkemeye hatırlattı.

Polis, zanlıların mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta karşılığı olan 5 milyon 700 bin TL tutarındaki parayı çeşitli bankalara aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların 2 Haziran’da işlenen suçlarla ilgili sigorta şirketi direktörü olan zanlının da 3 Haziran’da tutuklandığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, B.Y. ile Y.B.'nin birlikte hareket ettiğini ve cep telefonlarının emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının iş yerinde yapılan aramada ise bir adet telefon, bilgisayar ve çok sayıda evrakın emare alındığını söyledi.

“Adlarına poliçe düzenlenen şahıslar tespit edilecek”

Polis, zanlılardan Y.B.’nin adına poliçe düzenlenen şahıslarla ilgili kredi kartı ve pasaport bilgilerini zanlı B.Y.’ye verdiğini, zanlı B.Y. ile V.B.E.’nin sigorta şirketi üzerinden sahte poliçeler hazırladıklarını açıkladı.

Polis, adına ferdi kaza sigortası yapılan bir şahsın tespit edilerek ifadesinin alındığını, söz konusu şahsın ifadesinde poliçeden haberi olmadığını, pasaport bilgilerinin rızası dışında kullanıldığını söyleyip şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler bulunduğunu, adlarına poliçe düzenlenen şahısların tespit edilerek ifadelerinin alınacağını, emare olarak alınan 7 telefon, 3 bilgisayar ve çok sayıda evrakın inceleneceğini belirtti. Polis, banka dökümlerinin de inceleneceğini, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek zanlıların soruşturma amacıyla 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.