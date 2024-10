Pina Bausch ve Germaine Acogny koreografileriyle Lefkoşa’ya geliyor

Avrupa Kültür Başkenti aday şehri Lefkoşa 2030, Kıbrıs'ta sunulan kültür yelpazesini genişletme yönündeki stratejik hedefine sadık kalarak, efsanevi Alman koreograf Pina Bausch'un iki koreografisi ve bir de Germaine Acogny’nin koreografisinden oluşan çağdaş dans üçlüsünü Lefkoşa’nın Güneyi’nde yer alan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na getiriyor.

Lefkoşa Belediyesi, Nicosia For Art tarafından organize edilen, Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı’nın kurumsal sponsorluğunu, DIAS Publishing House, SIGMA TV, Love Radio’nun iletişim sponsorluğunu üstlendiği gösteri Lefkoşa Uluslararası Festivali 2024'ün bir parçası olarak 28,29,31 Ekim ve 1,2 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.

Performansın açılış parçası "PHILIPS 836 887 DSY", nadir icra edilen Pina Bausch'un 1971'deki ilk koreografilerinden biri olan ve Fransız elektronik müzik bestecisi Pierre Henry tarafından bestelenen solodur. 1971’de bu kareografiyi ilk dans eden Pina Bausch'tu ve şimdi de Eva Pageix tarafından icra ediliyor.

İkinci parça olan "Atalara Saygı", onu da icra eden "modern Afrika dansının annesi" Germaine Acogny'nin eseridir. Bu, Acogny'nin soyuna ve atalarına saygı duruşunda bulunan, geleneksel Afrika ritüellerini çağdaş dansla birleştiren bir solodur. Afrika dışında hiçbir zaman gerçekleştirilmeyen çalışma, 2023 yılında sadece Benin'de gerçekleştirildi.

Akşamı Pina Bausch'un Igor Stravinsky tarafından bestelenen anıtsal eseri "Bahar Ayini" (1975) tamamlıyor. Eser, 14 Afrika ülkesinden seçkin bir dans topluluğu tarafından Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesinde 30'dan fazla dansçıyla seslendirilecek.

Pina Bausch ve Germaine Acogny'nin kareografileri bir Avrupa başkentine daha uğrayacak

"PHILIPS 836 887 DSY", "Atalara Saygı" ve "Bahar Ayini" üçlüsü, Avrupa, ABD ve İngiltere'deki 2023 ve 2024 turnesi sırasında büyük bir başarı elde etti. Pina Bausch Vakfı (Almanya), École des Sables (Senegal), Uluslararası Geleneksel ve Çağdaş Afrika Dansları Merkezi ve Sadler's Wells (İngiltere) işbirliğiyle hayata geçen üretim 2022'deki ilk çıkışından bu yana 15 ülkede 100.000'den fazla seyirciye sunuldu. Toplamda 106 dakikadan oluşan (30 dk.ara)yapımının dünya prömiyeri Eylül 2021'de Madrid'de gerçekleşti. Bu bağlamda Kopenhag, Lüksemburg, Adelaide, Londra, New York, Edinburgh ve Los Angeles gibi şehirlerde sahnelendi. Kıbrıs'taki gösterilerin ardından dev yapım Çin'de sunulacak ve Londra'da turnesine sona verecek.

KAREOGRAFİ

PHILIP 836 887 DSY (6 dk)

Kareografi Pina Bausch

Müzik Pierre Henry

Dünya Prömiyeri: 1971

Dans: Eva Pageix

HOMAGE TO THE ANCESTORS (30 dk)

Kareografi ve Dans: Germaine Acogny

Müzik: Fabrice Bouillon

Dünya Prömiyeri: 2023

THE RITE OF SPRING (35 dk)

Kareografi: Pina Bausch

Müzik: Igor Stravinsky

Orijinal senaryo ve kostüm tasarımı: Rolf Borzik

İşbirliği: Hans Pop

Dünya Prömiyeri: 3 Aralık 1975, Opera House Wuppertal

TEKNİK EKİP

Yapım Sorumlusu: Adam Carrée

Yapım/işletme Müdürü: Isabel Patt

Sahne Amiri: Emma Cameron

İşletme Müdürü: Laye Kane

Sahne Amiri: Ben O'Grady

Ses Mühendisi: Dan Harmer

Gardrop sorumlusu: Anne-Marie Bigby

Yapım elektrikçisi: Connor Sale

Sahne hareket teknisyeni: Hex Emalia

Osteopat: Alexandra Haydon

Malou Airaudo’nın kişisel asistanı: Annalisa Palmieri

Kostüm tasarımcısı: Petra Leidner

Kostüm asistanları: Mariola Kopczynski (Dakar), Silvia Franco (Wuppertal)

Dansçılar: Rodolphe Allui, Sahadatou Ami Touré, Anique Ayiboe, Gloria Ugwarelojo Biachi, Khadija Cisse, Sonia Zandile Constable, Rokhaya Coulibaly, Inas Dasylva, Astou Diop, Serge Arthur Dodo, Franne Christie Dossou, Yoro Fallet, Estelle Foli, Alexandre Garcia, Aoufice Junior Gouri, Zadi Landry Kipre, Manuella Kouassi, Bazoumana Kouyaté, Profit Lucky, Babacar Mané, Vasco Pedro Mirine, Stéphanie Mwamba, Florent Nikiéma, Shelly Ohene-Nyako, Brian Otieno Oloo, Harivola Rakotondrasoa, Oliva Randrianasolo (Nanie), Tom Jules Samie, Amy Collé Seck, Pacôme Landry Seka, Gueassa Eva Sibi, Carmelita Siwa, Amadou Lamine Sow, Didja Kady Tiemanta, Aziz Zoundi.

Fotoğraf sahibi:Maarten Vanden Abeele © Pina Bausch Foundation

BİLETLER

Sold Out Tickets: bit.ly/NIF24_tickets, at Stephanis mağazaları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Box Ofisi (Pazartesi-Cuma 10:00-13:00). Bilet Fiyatları :ZONE A: €60/ €55,ZONE B: €50/ €45,ZONE C: €40 / €35, ZONE D: €25/ €20….. Bilgi: 22797979 (Pazartesi-cuma 10:00-13:00) & bit.ly/Website_NIF2024