BASIN-SEN ve KTGB’den boykot çağrısı

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde gerçekleştirilen "yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi açılış töreni"nde yok sayılan Kıbrıs Türk basını, ilk genel kurul oturumuna davet edildi, meslek örgütlerinden boykot çağrısı geldi.

Meclis Genel Kurulu, yarın ilk kez “Külliye” olarak da anılan yeni Meclis binasında toplanacak.

Yeni binadaki ilk oturum öncesinde Meclis Başkanlığı sabah saatlerinde bir resepsiyon düzenleme kararı aldı ve basın mensuplarını da davet etti.

Kıbrıslı Türk gazetecilerin açılış törenine alınmaması ve görüntü alma haklarının engellenmesi, meslek örgütlerinin sert tepkisine yol açtı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), yaşananları kınayarak, yarın yapılacak resepsiyona katılmama çağrısı yaptı. Açıklamalarda, yerel medyanın yok sayıldığı, halkın doğrudan bilgiye erişim hakkının bilinçli olarak engellendiği vurgulandı.

KTGB: “3 Mayıs’a kara bir leke”

KTGB, gazetecilerin haber alma ve iletme özgürlüğünün engellenmesini “3 Mayıs’a kara bir leke” olarak niteledi. Açıklamada, medya kuruluşlarının töreni takip edebilmesi için yürütülen akreditasyon sürecinde ilk etapta her kuruluştan iki kişinin kabul edildiği, ancak daha sonra bu sayının bire düşürüldüğü ve kameraman yerine yönetici düzeyinde katılım istendiği ifade edildi.

Açılış günü tüm görüntülerin yalnızca Anadolu Ajansı ve TRT aracılığıyla servis edildiğine dikkat çeken KTGB, Kıbrıs Türk medyasının kendi görüntüsünü almasının engellendiğini belirtti. “Ev sahibi olduğumuz bir açılışta, Kıbrıs Türk basınının dışlanmasını kabul etmiyoruz” diyen birlik, bu tutumu protesto ettiklerini ve resepsiyonun boykot edilmesi çağrısında bulundu.

BASIN-SEN: “Toplumsal hafızaya hakaret”

Basın Emekçileri Sendikası ise açıklamasında, yaşananları yalnızca mesleki değil, toplumsal hafızaya yönelik bir hakaret olarak değerlendirdi. “Yerel medya yok sayılmış, haber takibi hakkımız engellenmiş, halkın bilgiye doğrudan ulaşma kanalları bilinçli olarak kapatılmıştır” denilen açıklamada, yalnızca Türkiye ve KKTC’ye ait resmi ajanslar üzerinden bilgi aktarımının dayatılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BASIN-SEN, bu tavrın Kıbrıslı Türk basınının iradesini yok saymak ve yurttaşların sesini kısmak anlamına geldiğini belirterek, tüm basın emekçilerine yarın yapılacak kokteyl ve toplantıya katılmayarak onurlu bir duruş sergileme çağrısı yaptı.