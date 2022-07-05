Petridis: “Elektrik daha pahalı olacak”

Kıbrıslı Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis, daha pahalı yakıt ve daha pahalı elektrik enerjisi dönemine girildiği uyarısında bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Petridis, AB’nin çevreci politikası nedeniyle fosil yakıta yeni vergiler geleceğini ve bunun da, fiyatları daha fazla artıracağına işaret ederek, devletin vergileri “dikey yönde” indiremeyeceğini söyledi.

Petridis, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasının öncelikleri arasında olduğunu ve Kıbrıs'ın bu konuda geri kaldığını kabul ettiğini belirtti.

Habere göre, Petridis, Başkanlıkta yapılan toplantıda Kıbrıs Elektrik İdaresi’ne (AİK) yatırım yapılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik dengesine yapılan akışın artırılması gerektiğine vurgu yaptıklarını kaydetti.