“OTOSTOP ÇEKENLER ÇOK ARTTI”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Toplu taşımacılığa yüzde 40’lık zam yapıldığı açıklandı, YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, zammı sürekli ertelediklerini ancak maliyetler karşısında zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan otobüs şoförleri de kötü bir dönemden geçildiğine vurgu yaparak, “Bundan daha kötü bir dönem görmedik” dedi ve hükümetin toplu taşımacılığı desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemde özellikle öğrencilerin sıkça otostop çektiğine vurgu yapan şoförler, “İnsanların ceplerinde taşımaya verebilecek paraları kalmadı. Pahalılıktan şikâyet ediyorlar” dedi.

Taşıma ücretleri neydi ne oldu?

Lefkoşa-Mağusa (gidiş geliş): 100 TL civarı – zamlı 140 TL civarı

Lefkoşa – Girne (gidiş geliş): 70 TL civarı – zamlı 90 TL civarı

Lefkoşa – Güzelyurt (gidiş geliş): 80 TL civarı – zamlı: 90 TL civarı

Lefkoşa – Haspolat (gidiş geliş): 20 TL civarı zamlı: 33 TL civarı

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, öğrencilere GKK personeline, polise ve abonelere bu fiyatların %15 indirimli olduğunu söyledi.

KAR-İŞ Başkanı Topaloğlu: “Sürekli erteliyorduk, mecburduk”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, zam kararı almayı istemediklerini, bunu aylardır ertelediklerini ancak başka çareleri kalmadığından zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Topaloğlu, “%40 zam yaptık. Bu zammı yapmakta mecbur kaldık. Ekim ayından bu yana bekliyorduk. Sürekli olarak erteledik. Hükümet yetkililerine defalarca söyledik ancak bu zammı günün sonunda yapmak zorunda kaldık.

Biz zam yapmaya karşıyız ama buna mecburduk. Maliyetlerimiz yükseliyor, karımızdan kestikçe kesiyoruz ancak dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

“Kaçak taşımacılık var, hükümet edenlerden ses yok”

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, ülkede “kaçak” taşımacılık yapıldığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğine de işaret ett,

Topaloğlu şöyle devam etti:

“Yılbaşı arifesinde ülkemize 85 uçak indiği açıklandı. Ülkemize gelen turistleri, kayıtlı taşımacılık yapanların sadece yüzde 1’i taşıdı. Peki, bu insanları kimler taşıyor? Bunu her zaman söylüyoruz ama hükümet edenlerden ses yok. Hükümetimiz, toplu taşımayı ayakta tutmak istiyorsa önce ‘Taşımacı kim olacak’ sorusunu sorup ona göre hareket etmesi lazım. Biz hiçbir sektöre karşı değiliz ama başka sektörler de bize saygı duysunlar. ‘Öğrenci ülkesi’ olduğumuzu söylüyoruz ama bu öğrencilerin kaçta kaçını taşımacılık kullandığını görmüyoruz. Esas bu mesleği icra edenlerin kazancı yok.”

Şoförler ne nedi?

Murat Efe: “10 TL’ye (Mağusa’ya) taşıdığımız zamanlardan, 50 TL’ye taşıma zamanlarına geldik”

“10 yıldan beridir bu meslekteyim Ben bundan daha kötü bir dönem yaşadığımızı hatırlamıyorum. Önceki yıllarda toplu taşımaya çok fazla rağbet vardı, talebe yetişemiyorduk ama artık neredeyse kimse tercih etmiyor. Toplu taşıma daha az maliyetli olsun diye var ancak normal bir araç yolculuğuyla neredeyse aynı oldu.

Şu anda sadece mecbur olanlar tercih ediyor. Yanlış politikalar bunu bu hale getirdi. 10 TL’ye (Mağusa’ya) taşıdığımız zamanlardan 50 TL’ye taşıma zamanlarına geldik. Sürekli olarak maliyetler yükseliyor. Akaryakıt sürekli olarak zamlanıyor. Taşımacılık yapanlar da bunu karşılayabilmek için mecburen zam yoluna gidiyor. Biz, kamu yararına olacak bir iş yapıyoruz. Hükümetin bu işe el atması lazım.”

Ahmet Hambolat: “Biz taşımacıların şu anda yaptığı tek şey günü kurtarmaktır”

“Yıllardan beridir bu işi yapıyorum ama bundan kötü bir dönem görmediğimi söyleyebilirim. Arabada giderken kulak misafiri oluyorum. İnsanlar hayat pahalılığından çok şikayetçi. İnsanlar zamların yapılmasını istemiyor. İnsanlarımızın cebinde para kalmadı ve artık mecburen otostop yapmaya başvuruyor. Biz taşımacıların şu anda yaptığı tek şey günü kurtarmaktır, başka bir şey değil.”

Cemal Gece: “Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan kötü dönem yaşamadık”

“Taşımacılık fiyatlarına yine zam yaptılar, fiyatları yükselttiler. Ama bu ne kadar etkili olur bilemiyorum. Her şey pahalı oldu, yanımızda adam çalıştıramıyoruz. Her şey daha da pahalılaşıyor. Tamir masrafları, lastik fiyatları, yağ fiyatları… Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan kötü dönem yaşamadık. En kötü dönemimizi yaşıyoruz. Daha da geriye gitmekten korkuyoruz.”

Mustafa Debreli: “Öğrenci varken iş olur. Bu 7 ay sürer. Öğrenci gider, iş biter”

“Bundan kötüsünü de gördüğümüz oldu. Daha önce her 1980’li yıllarda her hafta devalüasyon oluyordu. Ama son yapılan zamlar özel sektörü çok etkiliyor. Öğrenci varken iş olur. Bu 7 ay sürer. Öğrenci gider, iş biter. Otostop çeken insanlar arttı. Bir öğrenci her gün toplu taşıma için 200 TL harcıyor. Bugün bir öğrenciye 200 lira ver, en az 150’sini yol parası verir. Son bir yılda taşımacılık ücretleri yarı yarıya arttı.”

Muzaffer Çetin: “35 yıldır trafik çilesi çekiyoruz”

“35 yıldır bu işi yapıyorum bu kadar kötü bir dönem görmedim. Otostop çeken insan sayısı çok daha fazla arttı. Bir çorba yılbaşından önce 30 TL idi, yılbaşından sonra 70 TL’ye çıktı. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Denetleme yok. Marketler ve restoranlar denetlenmeli. Ayrıca 35 yıldır trafik çilesi çekiyoruz. Yol yok. Alt ve üst geçit istiyoruz. Toplu taşıma kullanan insanlar işlerine yetişemiyor.”