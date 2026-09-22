Yukarı Dikmen Kuzeybatı Havzası Deresi’ne betonarme ıslah sekisi yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş öncülüğünde, su kaynaklarının korunması, yağış sularının değerlendirilmesi ve taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Yukarı Dikmen Kuzeybatı Havzası Deresi üzerine betonarme ıslah sekisi yapılıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak artan aşırı yağış ve taşkın risklerine karşı hayata geçirilecek proje için çıkılan ihale sonucunda Ceyda Construction Ltd. ile Su İşleri Dairesi arasında sözleşme imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan projede, uygulama süreci Bakan Çavuş’un sözleşmeyi imzalamasının ardından resmen başlatıldı.

Çavuş: “İklim değişikliğine karşı altyapımızı güçlendiriyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte yağış rejimlerinde önemli değişiklikler yaşandığını, kısa sürede yoğun yağışların meydana gelebildiğini ve bunun da özellikle dere yatakları ile düşük kotlu bölgelerde taşkın riskini artırdığını belirtti.

Bakanlığın yalnızca mevcut sorunlara müdahale etmekle yetinmediğini, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı yeni risklere karşı önleyici ve uzun vadeli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Çavuş, Dikmen’de gerçekleştirilecek projenin bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Çavuş, “Amacımız yağış suyunu bir tehdit olmaktan çıkarıp ülkemizin su kaynakları açısından bir değere dönüştürmektir.” diyerek, yapılacak su tutucu yapının aşırı yağışlarda suyun kontrollü şekilde tutulmasına katkı sağlayacağını, aynı zamanda yağış sularının yeraltı su kaynaklarını beslemesine destek olacağını belirtti.

Projenin hem taşkın önleme hem de su kaynaklarının korunması açısından çok yönlü bir yatırım olduğunu vurgulayan Hüseyin Çavuş, suyun ülke için stratejik bir kaynak olduğuna dikkat çekti.

Suyun yalnızca temin edilmesi değil, korunması, depolanması, yeraltı kaynaklarının beslenmesi ve taşkınlara karşı etkin şekilde yönetilmesinin de büyük önem taşıdığını ifade eden Çavuş, Su İşleri Dairesi mühendislerinin gerçekleştirdiği teknik çalışmalar doğrultusunda hayata geçirilen projenin, iklim değişikliğine karşı dirençli altyapı oluşturma ve su kaynaklarını gelecek nesillere aktarma hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Dikmen’de üç dere kolu ve havza ayrıntılı şekilde incelendi

Su İşleri Dairesi mühendisleri tarafından Dikmen’de kapsamlı hidrolik analizler gerçekleştirildi ve yapılan çalışmalar çerçevesinde, köy içerisinden geçen üç temel dere kolu ve bu dereleri besleyen havzalar ayrıntılı şekilde incelendi.

Havzaların yağış karakteristikleri, su akışları ve taşkın riski açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda, suyun kontrollü şekilde tutulabileceği ve yeraltı su kaynaklarının beslenmesine katkı sağlayabileceği noktalar belirlendi.

Bu çalışmalar doğrultusunda, havzalar içerisinde alanı en geniş olan Yukarı Dikmen Kuzeybatı Havzası Deresi üzerinde betonarme ıslah sekisi yapılmasına karar verildi.

7 bin 500 metreküp su tutma kapasitesi

Proje kapsamında inşa edilecek betonarme ıslah sekisinin yaklaşık 7 bin 500 metreküp su tutma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

44,8 metre uzunluğunda ve temelden 7 metre yüksekliğinde olacak yapı, tamamlandığında ülkede bugüne kadar gerçekleştirilen su tutucu yapılar arasında en büyük ölçekli yapılardan biri olma özelliğini taşıyacak.

Söz konusu yapı ile aşırı yağışlarda oluşabilecek yüksek debilerin kontrol altına alınması, suyun kontrollü şekilde tutulması ve taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

İhale bedelinin 22 milyon 248 bin TL olarak belirlendiği proje için yapılacak çalışmaların sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor.