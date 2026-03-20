“Orman talanına yol açacak olan yasa değişikliği geri çekilmeli”

Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Derneği (KEMA Vakfı) ve Orman Mühendisleri Odası, Karpaz bölgesinde 3 bin 500 dönüm alçak orman arazisinin eğitim amaçlı kiralanmasının önünü açan yasa değişikliğinden dolayı, yasaya onay veren vekilleri kınadı.

KEMA Vakfı ve Orman Mühendisleri Odası'ndan yapılan ortak açıklamada, Bafra-Çayırova bölgesinde bulunan yaklaşık 5 bin dönüm orman arazisi üzerine “Turizm Yatırım Bölgesi” kurulması amacıyla, 2003'de “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası çıkartılarak ilk kez büyük bir orman talanının önünün açıldığı" belirtildi. Söz konusu yasada yapılan 3-4 değişiklikle, "üzeri orman kaplı" Karpaz yarımadasında 3 bin 500 dönümlük bir alanın daha kiralanmasının önünün açılmış olduğu savunuldu.

Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası'nın iptali için, "Anayasaya aykırı olduğu, orman talanına sebep olacağı ve gelecekte daha büyük orman talanlarına da zemin hazırlayacağı" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde, yasada yapılan değişikliğe destek veren Ana Muhalefet Partisi, Yeşil Barış Hareketi ve Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Derneği (KEMA) tarafından 2003'te dava açıldığı anımsatıldı.

Anayasa Mahkemesinin “kamu yararı” olması kaydıyla yatırım amacıyla alçak orman arazilerinin uzun vadeli kiralanmasını Anayasaya aykırı bulmadığı kaydedilen açıklamada, "Bu dava sonucuyla ülkemizde Cumhuriyet Meclisi'nde çoğunluğu sağlayan herhangi bir hükümetin, ormanlar konusunda bir özel yasa yapmak veya geçtiğimiz günlerde olduğu gibi mevcut yasaya ilave maddeler ekleyip değiştirmek yoluyla herhangi bir orman alanını, yok etmek pahasına da olsa yatırıma açmasının mümkün olduğu ortaya çıkmıştır" denildi.

Yaşanan gelişmelerin, “ormanların korunması” için ülkede anayasal güvencenin bulunmadığını gösterdiği ifade edilen açıklamada, ormanların korunması görevinin genel olarak milletvekillerinin sorumluluğunda olduğu, ancak esas olarak milletvekili adaylarını seçmekle görevli vatandaşlarda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ettiği, doğal alanları ve ormanları için daha çok koruma amaçlı tedbirler aldığına işaret edilerek, orman ve doğanın tahribine yol açan icraat ve yasalara imza atan milletvekilleri kınandı.

Açıklamada orman talanına yol açacak olan bu yasa değişikliğin geri çekilmesi de istendi.