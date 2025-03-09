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  3. “Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi.."
“Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi.."

“Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi.."

Barış bu güzelim memlekete ne de çok yakışırdı..Tel örgüler olmadan, ayrışma, bölünme olmadan yaşamak en çok bu memlekete yakışır. “Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi..

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Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mükemmelliyetçi

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kimyager olmak isterdim

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı ve ülke sorunları

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve saygısızlık

 

En büyük pişmanlığım… Değmeyecek şeyler için fazla emek harcamak olabilir sanırım

 

En büyük sevincim… İnsanlara veya hayvanlara ufak bir iyilik yapınca gözlerinde oluşan o parıltı sanırım ömrümün sonuna kadar beni hep çok mutlu edecek

 

Hayatımın dönüm noktası… Hukuk fakültesine başlamak

 

Beni en çok etkileyen yazar…. J. K. Rowling

 

Başucumdaki kitap... Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı - Eylem Ümit Atılgan

 

En keyif aldığım müzik.. Her an her türden müzik dinleyebilirim hoşuma gitmesi yeterli

 

En son izlediğim film… Amélie

 

Kendim için son aldığım şey… Kitap

 

Dolabımdaki en gereksiz şey… Asla kullanmayacağım takılar

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özenle düşünülmüş her şey

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ani öfkelenmem ve fevriliğim

 

Kendimde beğendiğim özellik… Adil oluşum

 

Olmasa da olur… Tabii ki malum parti..

 

Olmazsa olmaz…  Özgürlük ve adalet

 

En iyi yaptığım yemek… Beşamel soslu tavuk

 

Hayalimdeki dünya… Kadınların ve çocukların öldürülmediği, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya

 

Aşk benim için… Orhan Velinin de dediği gibi; "Aşk, benim için de, benim gibiler için de, biraz fazla. Fazla güzel bir şey. Ne uçmak geliyor elimden, ne de ötmek."

 

Onunla çok tanışmayı isterdim… Che Guevara

 

Görmek istediğim yer… Finlandiya

 

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı olabildiğince gezmek

 

Son olarak söylemek istediklerim… Barış bu güzelim memlekete ne de çok yakışırdı..Tel örgüler olmadan, ayrışma, bölünme olmadan yaşamak en çok bu memlekete yakışır. “Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi..

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