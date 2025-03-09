“Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi.."
Barış bu güzelim memlekete ne de çok yakışırdı..Tel örgüler olmadan, ayrışma, bölünme olmadan yaşamak en çok bu memlekete yakışır. “Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi..
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mükemmelliyetçi
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kimyager olmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı ve ülke sorunları
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve saygısızlık
En büyük pişmanlığım… Değmeyecek şeyler için fazla emek harcamak olabilir sanırım
En büyük sevincim… İnsanlara veya hayvanlara ufak bir iyilik yapınca gözlerinde oluşan o parıltı sanırım ömrümün sonuna kadar beni hep çok mutlu edecek
Hayatımın dönüm noktası… Hukuk fakültesine başlamak
Beni en çok etkileyen yazar…. J. K. Rowling
Başucumdaki kitap... Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı - Eylem Ümit Atılgan
En keyif aldığım müzik.. Her an her türden müzik dinleyebilirim hoşuma gitmesi yeterli
En son izlediğim film… Amélie
Kendim için son aldığım şey… Kitap
Dolabımdaki en gereksiz şey… Asla kullanmayacağım takılar
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özenle düşünülmüş her şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ani öfkelenmem ve fevriliğim
Kendimde beğendiğim özellik… Adil oluşum
Olmasa da olur… Tabii ki malum parti..
Olmazsa olmaz… Özgürlük ve adalet
En iyi yaptığım yemek… Beşamel soslu tavuk
Hayalimdeki dünya… Kadınların ve çocukların öldürülmediği, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya
Aşk benim için… Orhan Velinin de dediği gibi; "Aşk, benim için de, benim gibiler için de, biraz fazla. Fazla güzel bir şey. Ne uçmak geliyor elimden, ne de ötmek."
Onunla çok tanışmayı isterdim… Che Guevara
Görmek istediğim yer… Finlandiya
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı olabildiğince gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Barış bu güzelim memlekete ne de çok yakışırdı..Tel örgüler olmadan, ayrışma, bölünme olmadan yaşamak en çok bu memlekete yakışır. “Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi..