Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mükemmelliyetçi

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kimyager olmak isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı ve ülke sorunları

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve saygısızlık

En büyük pişmanlığım… Değmeyecek şeyler için fazla emek harcamak olabilir sanırım

En büyük sevincim… İnsanlara veya hayvanlara ufak bir iyilik yapınca gözlerinde oluşan o parıltı sanırım ömrümün sonuna kadar beni hep çok mutlu edecek

Hayatımın dönüm noktası… Hukuk fakültesine başlamak

Beni en çok etkileyen yazar…. J. K. Rowling

Başucumdaki kitap... Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı - Eylem Ümit Atılgan

En keyif aldığım müzik.. Her an her türden müzik dinleyebilirim hoşuma gitmesi yeterli

En son izlediğim film… Amélie

Kendim için son aldığım şey… Kitap

Dolabımdaki en gereksiz şey… Asla kullanmayacağım takılar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özenle düşünülmüş her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ani öfkelenmem ve fevriliğim

Kendimde beğendiğim özellik… Adil oluşum

Olmasa da olur… Tabii ki malum parti..

Olmazsa olmaz… Özgürlük ve adalet

En iyi yaptığım yemek… Beşamel soslu tavuk

Hayalimdeki dünya… Kadınların ve çocukların öldürülmediği, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya

Aşk benim için… Orhan Velinin de dediği gibi; "Aşk, benim için de, benim gibiler için de, biraz fazla. Fazla güzel bir şey. Ne uçmak geliyor elimden, ne de ötmek."

Onunla çok tanışmayı isterdim… Che Guevara

Görmek istediğim yer… Finlandiya

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı olabildiğince gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Barış bu güzelim memlekete ne de çok yakışırdı..Tel örgüler olmadan, ayrışma, bölünme olmadan yaşamak en çok bu memlekete yakışır. “Onlara” rağmen bu memlekete barış gelecek. Tüm dünyaya gelmesini umut ettiğim gibi..