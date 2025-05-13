Önce yayın, sonra elektrik gitti

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju'nun kardeşinin, Başbakanlığa istihdam edilip, işe gitmeden nasıl maaş aldığını açıkladığı sırada önce Meclis TV’nin yayını durdu, kısa bir süre sonra da Meclisteki elektrik enerjisi kesildi.

Barçın, söz konusu şahsın işe gitmeden maaş alması adına Maliye Bakanlığı tarafından bir genelge yayınladığını ifade ediyordu.

Ancak konuşması, yayınla birlikte kesildi.

Daha sonra yeniden başlayan Meclis TV yayınında, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, soruşturma talep etti. Şahali, “Devrim Bey, Başbakanlık personeli hakkında konuşmaya başladığı anda Meclis TV yayından çıktı. Şu anda sulak alanlarla ilgili belgesel göstermekte. Bu konuda soruşturma başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

Kısa süre sonra ise Meclisteki elektrik enerjisi kesildi.