“Okullar tam gün eğitime hazır değil”

Serap ŞAHİN

İlkokullarda yeni eğitim öğretim dönemi için ilk ders zili ‘konteynır sınıf’ ve inşaat alanını aratmayan görüntülerin gölgesinde açıldı.

Bina güvenliği açısından riskli bulunan Haspolat İlkokulu’na konteynır sınıflar eklendiği gözlemlendi.

Değirmenlik İlkokulu’nun da yarısının inşaat alanı olduğu ve çocukların konteynır sınıflarda ders başı yaptığı gözlemlendi.

Dikmen İlkokulu’nda da öğrenciler benzer manzara ile karşılaştı. Okul içerisinde konteynır sınıflar konuldu.

YENİDÜZEN, okulun ilk günü Haspolat İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Dikmen İlkokulu ve Şehit Ertuğrul İlkokulu’na gitti; yerinde gözlem yaptı, velilerle görüştü.

Haspolat İlkokulu’nda veliler, “Tehlike sunulan bir okulda daha önce önlemler alınmalıydı” dedi. Bir başka veli de eğitimin her yıl farklı problemlerle başladığını iddia etti. Velilerden biri başarılı ülkeleri örnek alınması gerektiğine dikkat çekerken, diğer veli de “Yaz döneminde yattılar hiçbir şey yapmadılar” dedi.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Şehit Ertuğrul İlkokulu velileri de tam gün eğitimi istediklerini ancak alt yapının buna hazır olmadığını, devletin ulaşım ve gıdayı karşılaması gerektiğini söyledi.

“Keşke daha farklı olabilseydi. Yılsonuna kadar beklenmeseydi. Çocuklar heyecanla okulun yenilenmesini bekliyorlardı. Keşke son günlere kalmasaydı. Tehlike sunulan bir okulda daha önce önlemler alınmalıydı. Kötü düşünmemeye çalışmaktan başka çaremiz yok.”

“Memleket olduğu gibi problem zaten. Eğitim her yıl farklı bir problemle başlıyor. Bu sorunların da yıllarca devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi konteynır koydular bakalım bunun sonu ne olacak?”

“Söyleyecek fazla da bir şey yok aslında. Kaderimiz diyorum artık. Bu memlekette normal. Her şeye alıştırdılar. Her şey sistemli olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hiç değilse başarılı ülkeleri örnek alabiliriz.”

“Yaz döneminde yattılar hiçbir şey yapmadılar. Açılmasına günler kala konteynır sınıf koydular. Bence tam gün eğitime de hazır değiliz.”

“Bence eğitim sektörümüz tam gün eğitime hazır değil. Ben asıl Haspolat’lıyım. Köydeki okul depreme dayanıksızdı ve bu 3 ay önceden belliydi. Baştan test yaptılar ve yıkım kararı çıktı. Okulu yıkacaklarmış. Bugün eğitim başladı ve çocuklara prefabrik yapılar koydular. Ben de mecburen çocuğumu başka okula aldım.”

“Tam gün eğitim olması bir bakıma kötü. Çünkü çalışıyoruz ve memur değiliz. Öğlenleri çocuğumu etüt alıyor ama tam gün olduğu zaman 15.30’da çıkılacakmış. Biz işten 17.30’da çıkıyoruz. Etüt de gelip almıyor o saatte. Orada bir sıkıntı oluşuyor. Mesela tam gün eğitim olduğu zaman çocuklar nasıl beslenecek? Tam gün eğitim olacaksa her şey içinde olmalı. Nasıl olacak diye çok düşünüyoruz ve şu an her şey muallâkta.”

“Okulların tam gün eğitime hazır olmadığını herkes biliyor. Öğretmenler de bunun farkında, Bakanlık da farkında. Her şey aceleye geldi. Tam gün eğitime geçilmesi veliler için sıkıntı olmaz ancak alt yapının eksik olduğunu ve şu an bunun gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum.”

“İnşallah tam gün eğitime geçebilirler. Bizim için ve çocuklar için de daha iyi olur ama inşallah devletimiz böyle bir şeyi karşılayabilir. Şu anda geçebileceklerini düşünmüyorum.”

“Bence eğitim sektörümüz tam gün eğitime hazır değil. Alt yapımız yeterince hazır değil. Çocuklarımızın yiyeceğinden tutun, ulaşımına kadar bunun hazır olması lazım. Bunların hepsini veliye yüklemek doğru değil bence. Bir de bununla ilgili hiçbir çalışma yok. O yüzden hazır olmadığını düşünüyorum. Çocuklarımız ve bizim için kolay ve iyi bir yıl olsun inşallah”

“Hiçbir düzen kurulmadı. O yüzden tam gün eğitime hazır değiliz. Haftanın 2 günü 15.30’da çıkılacak diye bir duyum aldık. Geçen yıl sadece Pazartesi günleri tam gün eğitimdi ve onda da sıkıntı yaşıyorduk. Öğlen arası saat 13.00’den 14.00’e çocuk yedirilip getirilmesi gerekiyordu.1 gün olduğu için onu bir şekilde idare ediyorduk.2 güne çıktı ve kurulu bir sistem olmadığı için bayağı bir sıkıntı yaşayacağız. Maddi olarak durumu karşılayamayacak olan velilerimiz de var. Yine bir greve gidilecektir diye düşünüyorum. Ama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kesin karar çıktığı için greve de gitseler hiçbir sonuç alınmayacaktır. Haftanın 2 günü tam gün eğitim, bizim için sıkıntı. Çünkü toplu taşımacılık yok. Ulaşım sağlansaydı tabii ki isterdik. Olmadığından dolayı hem veliler hem de öğrenciler mağdur.

“Zaten en büyük sorun çocukların tam günde ne yiyip ne içeceğidir. Atıyorum sabahtan sandviç koydun. Öğlene kadar o gıda kokacak. İkinci en büyük sorun da iş yerinden izin alıp gelebilmek.1 izin alacan, 2 izin alacan. Üçüncü de ‘noluyoruz’ diyecekler. Bakanlık neye göre böyle bir karar aldı bilen varsa bize de söylesin. Tam gün eğitimi biz de istiyoruz ama bu şartlarda nasıl olacağını bize açıklasınlar. Yetkililer bir an önce ulaşım ve gıda sorununa çözüm bulmalı.