Koopbank Uluslararası Kooperatifler Gününü kutluyor

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 103’nci Uluslararası Kooperatifler Gününü (CoopsDay) kutluyor. Her yıl temmuz ayının ilk cumartesi gününe denk gelen Uluslararası Kooperatifler Günü bu yıl 5 Temmuz tarihinde, “Daha iyi bir dünya için kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler’’ (Driving inclusive and sustainable solutions for a better world) teması ile kutlanacak.

Uluslararası Kooperatifler Gününün (CoopsDay) amacı, kooperatifçilik üzerine farkındalığı artırmak ve hareketin uluslararası birlikteliği, dayanışma, ekonomik verimlilik, eşitlik ve dünya barışı fikirlerini teşvik etmektir.

Bu yılı daha önemli kılan ise Birleşmiş Milletler tarafından bu yılın "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edilmesidir. Bu önemli karar, dünya genelinde kooperatiflerin ekonomik ve toplumsal yapılar üzerindeki etkisini daha görünür kılmayı ve dayanışma temelli kalkınma modellerine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Açıklama şöyle:

KOOPERATİFLER EKONIMİDE CİDDİ BİR GÜÇ KONUMUNDA

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre tüm dünyada 3 milyonu aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde; tarım, gıda, sağlık, finans, enerji, eğitim ve konut gibi temel sektörlerde faaliyet gösteren kooperatifler, sürdürülebilir kalkınmanın, gelir adaletinin ve sosyal kapsayıcılığın en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Temsil ettiği kişi sayısına bakıldığı zaman kooperatifler bugün dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri konumundadır. Kooperatifler, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve istikrarlı, kaliteli istihdama, dünya genelinde 280 milyon kişiyle, diğer bir deyişle dünyada istihdam edilen toplam nüfusun %10'una iş fırsatı sağlıyor. Dünya genelindeki ilk 300 kooperatif ve iş ortaklarının cirosu 2.4 milyar doların üzerindedir.

ÜLKEMİZDE BİRÇOK ALANDA AKTİF KOOPERATİF ŞİRKETİ BULUNMAKTA

Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta 200’ü aşkın kayıtlı kooperatif şirketi bulunuyor. Ülkemiz kooperatifleri finans, tarım, hayvancılık, el sanatları, üretimi geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor. Bunların yanında son yıllarda dünyada görülen akıma paralel olarak kurulan kadın kooperatifleri de öne çıkıyor. Kadın kooperatifleri özellikle yerel üretimin gelişmesine, çeşitlendirilmesine ve pazarlanmasına katkı koyuyor, ürünlerin katma değerinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.

KIBRIS’TA KOOPERATİFÇİLİĞİN KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR

Kıbrıs Türk toplumunda kooperatifçilik, yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda bir toplumsal dayanışma kültürüdür. Bu kültürün finansal alandaki en güçlü temsilcisi ise 1959 yılında kurulan Koopbank’tır. Koopbank, kurulduğu günden bu yana kooperatifçiliğin bankası olma misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Günümüzde ülke genelinde faaliyet gösteren üretici, tüketici, kredi ve hizmet kooperatifinin başlıca finansal destekçisi konumunda olan Koopbank, kooperatiflerin güçlenmesi, yaygınlaşması ve çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için destek sunmaktadır.

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin oldukça eski bir geçmişi olduğunu, adadaki ilk kooperatiflerin 1909 yılında görüldüğünü belirtti. Genel Müdür Kemal Ataman, bugüne özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kooperatifçilik, paylaşmanın, dayanışmanın ve yerelden kalkınmanın adıdır. Biz Koopbank olarak yalnızca finansman sağlamakla kalmıyoruz; aynı zamanda kooperatiflerimizin dijital dönüşümüne, eğitimine, kurumsal yönetimine ve toplumsal bilinirliğine katkı sunuyoruz. 2025 Dünya Kooperatifler Yılı’nı bir fırsat olarak görüyor, bu alandaki sorumluluğumuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.”

BU YILKI TEMA: ‘Daha iyi bir Dünya için Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Çözümler’’

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 2025 yılında belirlemiş olduğu “Daha iyi bir dünya için kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler’’ temasının Birleşmiş Milletlerin bu yılı "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan etmesi ile daha da önem kazandığına değinen Ataman, Birleşmiş Milletlerin 2030 ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’’nı hızlandırmayı amaçlarken bu hedeflere kooperatifler aracılığı ile ulaşılmasının daha kolay ve daha etkili olabileceğini belirtti. Bu yılki temada da açıklanmış olduğu gibi daha iyi bir dünya için çözümler sunma noktasında kooperatifçiliğin bir alternatif değil, geleceğin ta kendisi olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Koopbank’ın bu yıl İngiltere’de düzenlenen ve halen devam etmekte olan Uluslararası Kooperatifler Birliğinin(ICA) genel kurul ve etkinliklerine tam üye sıfatı ile katılım gösterdeğini de belirtti.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman açıklamasında 103’üncü Uluslararası Kooperatifler Gününü ülkemizde de kutlamaktan mutluluk duyduklarını, banka olarak tüm kooperatifçilerin bu özel gününü kutladıklarını belirtti.