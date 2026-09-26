Ogün Özata: “Turizmde gelecek, güçlü deneyimler ve kalıcı memnuniyetle inşa edilir”

Grand Sapphire Resort Genel Müdürü Ogün Özata, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, turizmde kalıcı başarının güçlü yatırımların yanı sıra misafir beklentilerini doğru anlamak, hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve müşteri memnuniyetini merkeze almakla mümkün olduğunu vurguladı.

Turizmde rekabetin artık yalnızca tesislerin fiziksel özellikleri üzerinden değil, misafirin yaşadığı bütünsel deneyim üzerinden şekillendiğini belirten Özata, Grand Sapphire’ın hizmet anlayışının da bu yaklaşım üzerine kurulu olduğunu ifade etti ve ekledi:

“Bizim için en önemli ölçüt, misafirlerimizin kendilerini nasıl hissettiğidir. Tesise ilk adım attıkları andan ayrıldıkları ana kadar yaşadıkları her temas, hizmet kalitemizin bir parçasıdır. Bu nedenle müşteri memnuniyetini bir sonuç değil, sürekli geliştirilmesi gereken bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

Grand Sapphire’da konaklamadan gastronomiye, eğlenceden wellness, spor ve etkinlik deneyimlerine kadar tüm hizmetlerin aynı kalite anlayışıyla ele alındığını belirten Özata, misafir geri bildirimlerinin gelişim süreçlerinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Özata, “Beklentileri karşılamak bizim için yeterli değil; her deneyimi daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi dinliyor, değişen beklentileri takip ediyor ve hizmet süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir müşteri memnuniyetinin güçlü bir ekip kültürüyle mümkün olduğuna da dikkat çeken Özata, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“En güçlü başarı göstergemiz, misafirlerimizin Grand Sapphire’dan memnun ayrılması, yeniden bizi tercih etmesi ve deneyimini başkalarına tavsiye etmesidir. Hedefimiz yalnızca tercih edilen değil, yeniden tercih edilen güçlü bir turizm markası olmaktır.”

Ogün Özata, açıklamasını tüm turizm çalışanlarının ve sektör paydaşlarının 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutlayarak tamamladı.