Karkas Operasyonu: Tasarrufunda izinsiz av tüfeği ve iki donmuş turaç kuşu bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü Karkas Operasyonu kapsamında gümrüksüz mal tasarrufundan tutuklanan K.B.’nin “kanunsuz ateşli silah tasarrufu, taşıma, av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket” ettiği tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre 15 Eylül’de, Haspolat’ta yapılan Karkas Operasyonu ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş yüklü miktarda domates ve salatalık tespit edilen K.B.’nin ayrıca yetkili makamdan izinsiz adına kayıtlı av tüfeğini, av kapalı günde kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı belirlendi.

K.B’nin aracında ve işyerinde yapılan aramada, derin dondurucuda büyük av sezonu bittikten sonra 90 günde tüketilmesi gereken iki adet donmuş turaç kuşu bulundu.

İki adet donmuş turaç kuşu ile av tüfeği emare olarak alındı.

Girne’de kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

Öte yandan, Girne’de “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve taşıyan" 22 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 23.30 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, K.J.A.N.’nın (E-22) üzerinde arama yapıldı.

Aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 7.65 mm çapında toplam 5 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 4 kişi tutuklandı

Ortaköy ve Ercan’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, M.M.E.A.A.’nın (E-22) kullanımında ve A.A.M.C.(E-22) ile E.M.K.’nin (E-37) yolcu olarak bulundukları araçta arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2 bin 800 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı E.M.K’nin aynı bölgede bulunan aracında yapılan aramada ise, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Aynı gün saat 16.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan D.A.(K-47) x-ray cihazından geçtiği sırada valizinde yapılan kontrolde, üzerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, kap, plastik pipet ve metal kutu bulunarak emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı.

Müşterilerden iş yeri adına tahsil ettiği paraları tasarrufuna geçiren çalışan tutulandı

İskele’de bir inşaat şirketi çalışanı müşterilerden iş yeri adına tahsil ettiği paraları tasarrufuna geçirdi, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre Mart-Eylül 2026 ayları arasında, İskele’de bir inşaat şirketinde çalışan A.R.’nin (E-32), müşterilerden iş yeri adına tahsil ettiği su, elektrik, internet, site bakım ve daire aidatı ücretleri olan toplam 25 bin 215 euro, 18 bin 120 dolar ve 9 bin 970 sterlin parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek “müstahdem tarafından hırsızlık” suçundan tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

İzinsiz ikametten iki kişiye yasal işlem

Dün, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.