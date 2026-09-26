Mikonos açıklarında gemi yangını: 29 kişi tahliye edildi
Yunanistan’ın Mikonos Adası açıklarında seyreden bir kargo gemisinde yangın çıktı. Gemide bulunan 28 mürettebat ve 1 yolcu olmak üzere 29 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Yunanistan’da Mikonos Adası açıklarında seyreden “Blue Carrier 2” isimli kargo gemisinde çıkan yangının, Rodos ve İstanköy adalarında temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, yangın nedeniyle tahliye edilen gemi Rodos ve İstanköy’e çeşitli ürünler taşıyordu.
İlaçtan yakıta birçok ürün gemideydi
ERT’ye konuşan Güney Ege Kamyoncular Birliği Başkanı Konstantinos Stilianu, gemide iki adaya ulaştırılması planlanan et, market ürünleri, ilaç, ekipman, giysi, mobilya ve yakıt bulunduğunu söyledi.
Stilianu, sevkiyatta yaşanan aksamanın adalardaki günlük ihtiyaçları etkileyebileceğini belirterek, alternatif bir çözüm bulunamaması halinde bazı ürünlerin tedarikinde sorun yaşanabileceğini ifade etti.
29 kişi tahliye edildi
Yunan bayraklı “Blue Carrier 2” isimli kargo gemisinde sabah saatlerinde yangın çıkmıştı.
Yangının ardından gemide bulunan 28 personel ile bir TIR şoförü olmak üzere toplam 29 kişi filikalarla tahliye edildi.