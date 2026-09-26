Mikonos açıklarında gemi yangını: 29 kişi tahliye edildi

Yunanistan’da Mikonos Adası açıklarında seyreden “Blue Carrier 2” isimli kargo gemisinde çıkan yangının, Rodos ve İstanköy adalarında temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, yangın nedeniyle tahliye edilen gemi Rodos ve İstanköy’e çeşitli ürünler taşıyordu.

İlaçtan yakıta birçok ürün gemideydi

ERT’ye konuşan Güney Ege Kamyoncular Birliği Başkanı Konstantinos Stilianu, gemide iki adaya ulaştırılması planlanan et, market ürünleri, ilaç, ekipman, giysi, mobilya ve yakıt bulunduğunu söyledi.

Stilianu, sevkiyatta yaşanan aksamanın adalardaki günlük ihtiyaçları etkileyebileceğini belirterek, alternatif bir çözüm bulunamaması halinde bazı ürünlerin tedarikinde sorun yaşanabileceğini ifade etti.

29 kişi tahliye edildi

Yunan bayraklı “Blue Carrier 2” isimli kargo gemisinde sabah saatlerinde yangın çıkmıştı.

Yangının ardından gemide bulunan 28 personel ile bir TIR şoförü olmak üzere toplam 29 kişi filikalarla tahliye edildi.