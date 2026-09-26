21 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde, 3 bin 726 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 360 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 21 araç ise trafikten men edildi.

Kontrol edilen sürücülerin 108’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, ikisi sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, biri sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri tehlikeli sürüş yapmak, ikisi trafik ışıklarına uymamak, ikisi aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, altısı aracın ışık kurallarına uymamak ve152’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.