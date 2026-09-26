Guterres’ten üçlü görüşme teklifi gelmedi

Diplomatik kaynaklar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York’taki temaslar sırasında 2+1 formatında üçlü görüşme yapılması yönünde herhangi bir teklif sunmadığını bildirdi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı kaynaklara göre, Mehmet Dânâ ile Menelaos Menelaou’nun görüşmesinde, Guterres’in Kıbrıs’ta Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında sunduğu önerilerde ilerleme sağlanamadığı BM yetkililerince de tespit edildi.

Bu nedenle 2+1 formatında toplantı çağrısı yapılmadığı, ayrıca iki liderin New York’a gelişinde BM programında böyle bir görüşmenin yer almadığı belirtildi.

Kaynaklar, Guterres’in daha önce yaptığı açıklamada da 5+1 toplantısı için daha fazla çalışma gerektiğini ve New York’ta 2+1 ya da 5+1 formatında toplantı planlanmadığını söylediğini hatırlattı.

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