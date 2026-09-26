“Uzak doğu mutfağına, Filipinli olan eşimle tanışınca başladım”

Berivan BABAHAN

Azra Claire’s Asian Restoran Direktörü Ali Dölek, adaya geliş hikâyesiyle başlayan, Filipinli eşi Catherine ile tanışması ile uzak doğu mutfağına uzanan yolculuğunu YENİDÜZEN’e anlattı. Bir öykü şeklinde Azra Claire’s Restoranı anlatan Dölek, restoranın isminin de biricik kızlarından aldığını ifade etti. Sürekli olarak eşine olan sevgisini dile getirmeyi ihmal etmeyen işletmeci, eşinin mutfak becerileri ve kendisinin restoran yönetimi sayesinde Azra Claire’s’in bugün üç şubeye sahip olduğunu da dile getirdi. Dölek, şubelerinin her birinde el emeği olan dekorasyon ürünlerine de ayrı bir parantez açarak, özellikle avizeleri farklı materyallerle kendisinin yaptığını söyledi. Dekorasyon safhasından, mutfak yönetimini anlatmaya başlayan işletmeci, “En büyük şansımız menümüzün, Tayland, Japon, Çin ve Filipin mutfağı ağırlıklı olması ve imza yemeklerimizin de tamamen bize ait olan reçeteler ile yapılıyor olmasıdır” dedi. Dölek, menülerini seçerken de büyük bir titizlik ve hassasiyetle hareket ettiklerini belirterek, özellikle misafirlerin damak tadına uygun olmasına ve porsiyonların büyüklüğüne dikkat ettiklerinin altını çizdi. Sadece yemek menüsü ile yetinmediklerini de sözlerine ekleyen Dölek, Çin çayı, Japonya’nın ünlü sake içeceği ve eşinin el yapımı olan uzak doğu dondurmalarının da seçenekler arasında bulunduğunu ifade etti.

“Azra Claire’s Asian Restoran, ismini biricik kızımızdan aldı”

Azra Claire’s Asian Restoran direktörü Ali Dölek, adaya geliş hikâyesi ile başlayan uzak doğu mutfağına uzanan yolculuğu anlatarak, “1981 İzmir doğumluyum ve adaya işten bağımsız olarak askerlik görevim için geldiydim. 25 yıl önce geldiğim bu adaya adeta âşık olup, askerliğimi bitirdikten sonra da buraya yerleşme kararı aldım. Eşim ile tanışma hikayemiz ise aynı iş yerinde iş arkadaşı olarak başladı ve iş arkadaşlığı zamanla aşka döndü. 2011 senesinde evlendik ve aynı yılın sonuna doğru aralık ayında da kızımız Azra Claire doğdu” dedi. Eşinin Filipin’li olduğunu dile getiren Dölek, uzak doğu mutfağı hikâyesinin tam da burada geliştiğini ifade ederek, “Benim her zaman hayalim olan restoran işini vatandaş olana kadar bekledik ve benim restoran yönetimi, eşimin de mutfak becerileri ile de başarı kaçınılmaz oldu” dedi. Deneyimli işletmeci ayrıca, Azra Claire’s Asian Restoranın bir aile işletmesi olduğunu ve ismini de ‘biricik’ diye tabir ettiği kızlarından aldığını söyledi. İlk restoranlarını butik olarak açtıklarını ifade eden Dölek, zamanla aile üyelerinin de ekibe katılmasıyla şubeleşme yoluna girdiklerini de belirtti. Deneyimli işletmeci, restoranın açılış ve şubeleşme yolculuğunu ise, “2018 yılında Girne, 2021 yılında Lapta Alsancak ve 2025 yılında ise Lefkoşa şubemizi hayata geçirdik” sözleriyle anlattı.

“İmza yemeklerimiz tamamen bize ait olan reçeteler ile yapılıyor”

Sektörde kendilerini farklı kılan en önemli özelliğin aile işletmesi olmak olduğunu belirten işletmeci, “Tüm standart ve reçetelerimizin bizim kontrolümüzde olması sebebiyle, bugün yediğiniz ürünü 5 yıl sonra da aynı lezzet ile yine deneyimleyebilirsiniz. Bunun nedeni ise eşim Catherine’in Uzak doğulu olması ve mutfağı iyi yönetebilmesidir” dedi. Dölek ayrıca, “En büyük şansımız menümüzün, Tayland, Japon, Çin ve Filipin mutfağı ağırlıklı olması ve imza yemeklerimizin de tamamen bize ait olan reçeteler ile yapılıyor olmasıdır. Müşterilerimin en büyük şansı ise uzak doğunun lezzet şöleninin kapılarına kadar ulaşmasıdır” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda ağırladıkları misafirlerin, üç şubelerinde de aynı lezzeti tadabileceklerinin altını çizen Dölek, ek olarak uzak doğudan gelen çayların da menülerinde yer aldığını kaydetti. İşletmeci ayrıca, Japonya’nın ünlü sake içeceği ile birlikte, eşi Catherine’in yaptığı Uzak doğu dondurmalarının da tavsiyeleri arasında yer aldığını belirtti.

“Kendimizden emin olarak biz en iyisiyiz diyebiliyoruz”

Ali Dölek, müşterilerine sundukları menüyü oluşturma çalışmalarını anlatarak, “Gerçek Uzak doğu lezzetlerini, gerçek porsiyon büyüklüğünde hazırlayarak, bizim damak tadımıza yakın, benimseyebileceğimiz yemekleri seçiyoruz. Örneğin hiç suşi yememiş biri bile kolaylıkla bizim pişmiş suşilerimizi de deneyebilirler” ifadelerini kullandı.

Azra Claire’s restoranı diğer uzak doğu restoranlarından ayıran farklılıklara da değinen işletmeci, “Bizim üç şubemizde de aynı lezzetleri, aynı standart, aynı büyüklük ve aynı servis anlayışı ile hijyenik bir ortamda deneyimlenebilmesidir. İmalattan şubelere dağılım tamamen bizim kontrolümüzde ve bunun rahatlığı ile de kendimizden emin olarak biz en iyisiyiz diyebiliyoruz. Bu da bizi en çok aranan ve beğenilen yer haline getiriyor. Bizim yemeklerimizi bir kere deneyen, açıldığımız günden bugüne daimi olarak gelmeye devam ediyor ve biz de buna minnettarız” dedi.