“Ayluga Doğal Yaşam Parkı ve Yürüyüş Yolları Düzenleme Projesi” hayata geçiyor

Mağusa Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini koruyarak geleceğe taşıyacak Ayluga Doğal Yaşam Parkı ve Yürüyüş Yolları Düzenleme Projesi’ni hayata geçiriyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin arka girişindeki sosyal konutların yanından başlayacak proje, Ayluga sulak alanı boyunca uzanacak yürüyüş ve bisiklet yollarını kapsayacak. Projeyle birlikte Gazimağusa, vatandaşların doğayla buluşabileceği, yürüyüş yapabileceği, bisiklete binebileceği ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşabileceği yeni bir yaşam alanına kavuşacak.

Ayluga’nın doğal güzelliklerini kent yaşamının bir parçası hâline getirecek proje, yalnızca yeni bir yürüyüş ve bisiklet güzergâhı oluşturmakla sınırlı kalmayacak. Alanın sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve fauna korunarak doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve herkesin yararlanabileceği nitelikli bir kamusal alan oluşturulacak.

Sulak alanın kendine özgü dokusunu koruma anlayışıyla hazırlanan proje, Ayluga’nın doğal değerlerini daha görünür hâle getirirken bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak. Doğanın içinde uzanan yollar, kentin kalbinde nefes alınabilecek, hareket edilebilecek ve keyifle vakit geçirilebilecek yeni bir buluşma noktası yaratacak.

Projenin, kentte yürüyüş ve bisiklet kullanımını teşvik etmesi, sağlıklı yaşam olanaklarını artırması ve her yaştan vatandaşın doğayla daha güçlü bir bağ kurmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ayluga, doğal yaşamın korunduğu ve kent sakinlerinin bu güzelliği paylaşabildiği örnek bir yaşam koridoruna dönüşecek.

Açık usulde ihaleye çıkarılan projenin yapım süresi 8 ay olarak öngörülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, projenin kentin gelişimiyle doğanın korunmasını aynı hedefte buluşturduğunu belirtti. Projenin DAÜ’nün arka girişindeki sosyal konutların yanından başlayarak sulak alan boyunca devam edeceğini ifade eden Uluçay, yürüyüş ve bisiklet yollarının bölgenin doğal yapısına uyumlu şekilde tasarlandığını kaydetti.

Ayluga’daki biyolojik çeşitliliğin ve faunanın korunmasının projenin temel öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Uluçay, “Kentimizi geliştirirken doğal değerlerimizi korumayı, vatandaşlarımızın nefes alabileceği nitelikli kamusal alanları artırmayı önemsiyoruz. Şehrimizin güzelliklerine ve kamusal alanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.