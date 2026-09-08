Denetimden başarıyla geçen Ro-Ro Marin bu akşam seferlerine başlıyor

Akgünler Denizcilik’e ait Ro-Ro Marin, Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen Liman Devleti Kontrolü (PSC) denetiminden başarıyla geçti.

Türkiye’de kısa süre önce yürürlüğe giren gemi seferleri ve deniz emniyetine ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında denetlenen gemide, can ve mal güvenliğini riske atacak herhangi bir soruna rastlanmadı.

Teknik yeterliliği, güvenlik koşulları ve belgeleri kontrol edilen Ro-Ro Marin, Türkiye’de yürürlüğe giren güncel mevzuatın gerekliliklerini başarıyla tamamladı.

Güvenli sefer için gerekli tüm koşulları sağlayan Ro-Ro Marin, bu akşam yeniden seferlerine başlayacak.