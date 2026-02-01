ODTÜ’den, “Bilim Toplumla Buluşuyor” başlıklı dönem arası seminerleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 70. kuruluş yılı ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün (ODTÜ KKK) 20. yılı etkinlikleri kapsamında, ODTÜ KKK Sürekli Eğitim Merkezi tarafından “Bilim Toplumla Buluşuyor” başlıklı dönem arası seminerleri, 9–10 Şubat tarihlerinde adamızda gerçekleştirilecek.

ODTÜ’den yapılan açıklamaya göre, bilimin yalnızca akademik çevrelerle sınırlı kalmaması, toplumun her kesimine ulaşması hedefiyle planlanan etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da yapılacak.

Ücretsiz ve herkese açık olarak düzenlenen seminerlerde, farklı disiplinlerden bilim insanları güncel bilimsel konuları sade ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla paylaşacak.

Etkinliğe katılım ücretsiz olurken, program detayları ve kayıt işlemleri sem.metu.edu.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Organizasyonla ilgili iletişim ise [email protected] e-posta adresi aracılığıyla sağlanıyor.