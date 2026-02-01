Çocuklar buluştu, barış konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) ve ETUCE (European Trade Union Committee for Education) çatısı altında örgütlü öğretmen sendikaları, Pile’de iki toplumlu öğrenci etkinliği düzenledi.

KTÖS, POED, KTOEÖS, OELMEK, DAÜSEN ve OLTEK’in ortak çalışmasıyla hayata geçirilen etkinlikte, Pile’de bulunan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum okullarından öğrenciler bir araya geldi. Etkinlik kapsamında çocuklar sanat, oyun, iş birliği ve paylaşım temelli faaliyetlere katıldı.

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs’ta barışa, karşılıklı anlayışa ve bir arada yaşama kültürüne katkının, çocukların erken yaşlardan itibaren yan yana gelmesi ve gerçek temaslar kurmasıyla güçleneceği vurgulandı. Açıklamada, öğrencilerin sergilediği doğallık, karşılıklı saygı ve iş birliğinin, barış kültürünün eğitim yoluyla geliştirilebileceğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı koyan öğretmenlere, okul yönetimlerine, Birleşmiş Milletlere, İzel Seylani’ye, Anthi Pafiou’ya ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.