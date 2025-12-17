“Çözümsüzlüğün bedelini kişilere ödetmeye çalışmak doğru değil”

Fransa mahkemesi, Avrupa hukukunun Kıbrıs’ın kuzeyinde uygulanmaması/askıda olması gerekçesiyle, ‘KKTC’de yatırımları olan ve Avrupa yakalama müzekkeresi çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iade edilmesi istenen bir kişinin iadesine ilişkin talebi reddetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, süreci bir süredir yakından takip ettiklerini ve bekledikleri bir gelişmenin yaşandığını söyledi.

Erhürman, “Hep söylediğimiz gibi, Kıbrıs'ta mülkiyet sorunu kapsamlı çözüm müzakerelerinin altı başlığından biridir. Taşınmaz Mal Komisyonu da çözüme kadarki evrede mülkiyet hakkına ilişkin taleplerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi için kurulmuş etkili bir iç hukuk yoludur” dedi.

“Çözümsüzlükten kaynaklanan sorunların bedelini tek tek kişilere ödetmeye kalkışmak ve Kıbrıs sorununun bir parçası olan mülkiyet sorununu kişilerin bireysel eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bir sorunmuş gibi ele almak hiçbir biçimde doğru değildir” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Dileğim, yeni dönemde, ihtiyaç duyulan çözüm iklimini olumsuz etkileyen bu tip yaklaşımların sergilenmemesi ve yerlerini güven artırıcı ve çözüm odaklı yaklaşımlara terk etmesidir.”