Boğaziçi’nde şap hastalığı teyit edildi: SAT 1 serotipi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi, İskele ilçesine bağlı Boğaziçi (Lapetos) köyündeki bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığı tespit edildiğini duyurdu. 13 Aralık’ta gelen hastalık şüphesi bildiriminin ardından bölgeye giden resmi veteriner hekimler tarafından yapılan klinik muayeneler ve ön teşhisi takiben alınan numuneler, 14 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyeti Şap Enstitüsüne gönderildi. Laboratuvar analizleri sonucunda etkenin şap hastalığı SAT 1 serotipi olduğu kesinleşti.

Hastalığın teyidi üzerine Acil Eylem Planı yürürlüğe konuldu ve karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

3 km yarıçaplı karantina alanı

Bakanlık, hastalığın tespit edildiği işletmeyi merkez alarak Boğaziçi Hayvancılık Bölgesi esas olmak üzere 3 km yarıçaplı alanı karantinaya aldı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Koruma alanı ilan edilen yerleşimler:

Boğaziçi

Akova

Sınırüstü

Aygün

Koruma alanındaki başlıca tedbirler şöyle sıralandı:

Tam karantina uygulanması

Sığır, koyun, keçi ve domuzların meraya çıkarılmasının ve işletme dışına çıkarılmasının yasaklanması

Tüm hayvancılık işletmelerinde fiziksel karantina tedbirlerinin uygulanması

Karantina bölgesine yalnızca resmi denetim ve izinle giriş yapılması

Kriz masaları oluşturuldu

Acil Eylem Planı kapsamında Veteriner Sağlık Komitesi Bakanlık bünyesinde toplandı.

Hastalığın yayılımını önlemek için:

Merkezi Kriz Masası

Yerel Kriz Masası

oluşturularak ilgili tüm kurum ve kuruluşlar sürece dahil edildi.

Alınan kararların, Hayvan Sağlığı Yasası ve Şap Hastalığı Tedbirleri Tüzüğü doğrultusunda uygulanacağı açıklandı.

Ülke genelinde önlemler

Veteriner Dairesi, sadece bölgesel tedbirlerle sınırlı kalmayarak ülke genelinde geçerli olacak ek kararları duyurdu. Buna göre:

Tüm damızlık hayvan hareketleri 1 ay süreyle durduruldu.

Karantina bölgesi dışındaki işletmelerden yalnızca Veteriner Dairesi kontrolünde kesim amaçlı sevke izin verilecek.

Hayvancılık işletmelerine zorunlu olmayan araç ve insan giriş çıkışları durduruldu.

Zorunlu süt toplama faaliyetleri ancak etkin dezenfeksiyon tedbirleri uygulanarak yapılacak.

Tüm hayvancılık işletmeleri ve hayvancılık bölgelerinde dezenfeksiyon uygulanacak.

Yem tedarik araçlarının giriş-çıkışında zorunlu dezenfeksiyon uygulanacak.

Mezbahalarda giriş-çıkış noktalarında dezenfeksiyon tedbirleri zorunlu olacak.

Üreticilere çağrı: belirtileri gördüğünüz anda bildirin

Yetkililer, şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda görülen, son derece bulaşıcı ve ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık olduğunu hatırlattı.

Üreticilerin hayvanlarında şap belirtilerine rastlamaları halinde gecikmeksizin Veteriner Dairesine bildirimde bulunmaları istendi.

Hastalığın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlere titizlikle uyulması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, şap ve biyogüvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirici broşürlere erişim sağlayan bağlantıyı kamuoyuyla paylaştı:

veteriner.gov.ct.tr/Üreticiler

Veteriner dairelerinin iletişim numaraları

Girne: 0392-8152110

Güzelyurt: 0392-7142925

Lefkoşa: 0392-2253551

İskele: 0392-3712575

Geçitkale: 0392-3733326

Gazimağusa: 0392-3665335

Vadili: 0392-3977551

Ziyamet: 0392-3812106

Veteriner Dairesi, kamuoyunu dikkatli olmaya, bildirim yükümlülüklerine uymaya ve alınan önlemlere katkıda bulunmaya davet etti.