“2 ayda 93’ü İHA, toplamda 328 hava ve 16 deniz ihlali gerçekleşti”

Kıbrıs Cumhuriyeti, “Hava ve deniz sahasını ihlal ettiği” iddiasıyla Türkiye’yi BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına şikayet etti.

Alithia’nın haberine göre Rum Daimi Temsilciliği tarafından 8 Aralık’ta Konsey Başkanlığı’na iletilen ve Başkanlığın Konsey üyelerine dağıttığı şikayet mektubunda, “Temmuz-Ağustos 2025 döneminde 93’ü insansız hava araçları (IHA) tarafından olmak üzere 328 hava ve 16 deniz ihlali gerçekleştirildiği” iddia edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, egemenliğinin, bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini belirttiği hava ve deniz ihlalleriyle Kıbrıs Rum halkının Güvenlik duygusunun ve Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını baltaladığını açıkladı.