Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Kıbrıs sorununu görüşmek üzere bir araya gelmeye hazır olduğunu söyleyerek davette bulunması üzerine açıklama yapan Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkını yok sayan yaklaşım güveni zedeler” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu davetin, Kıbrıs Türk tarafının görüşmelerdeki statüsünü göz ardı eden bir yaklaşım içerdiğini vurguladı.

Erhürman, BM şemsiyesi altındaki tüm görüşmelerde Türk tarafının eşit konumda olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin ve eşit statüsünün yokmuş gibi davranılmasının, ada genelinde ihtiyaç duyulan çözüm iklimine katkı sağlamayacağını belirten Erhürman, bu tutumun tam tersine karşılıklı güveni zedelediğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu vurgulayan Erhürman, herhangi bir tarafın açıklama, girişim veya anlaşmalar yoluyla bu gerçekliği görmezden gelmesini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Hristodulidis’ten Erdoğan’a davet