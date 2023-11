New York Metropolitan Operası’na hiç bu kadar yakın olmamıştık

Murat OBENLER

Limasol’da kültür-sanatın önemli merkezlerinden Rialto Tiyatrosu, dünyaca ünlü New York Metropolitan Operası ile işbirliğini sürdürerek “The Met: Live in HD 2023-24” adı altında gerçekleşen ve dünya çapındaki sinemalarda-salonlarda canlı olarak yayınlanan dokuz yeni operayı Kıbrıs’a da taşıyor.

Pandemi dönemindeki kesintinin ardından Rialto Tiyatrosu, 2023-24 sezonunda Met'in canlı performans repertuarının tamamına ev sahipliği yapacak ve hiç eskimeyen, unutulmaz klasikler ile çağdaş prodüksiyonlardan oluşan zengin bir seçkiyi Kıbrısta operaseverlerle buluşturacak.

MET'in merakla beklenen prömiyerleri ve çağdaş çalışmalardan oluşan yeni repertuvarı:

-Ivo van Hove'un yeni yapımı Jake Heggie'nin Dead Man Walking operası (Mezzo-soprano Joyce DiDonato'nun başrolü ile)

- X:Malcolm X'in Hayatı ve Zamanları ,Tony ödüllü Anthony Davis'in yazdığı opera

-Met tarafından sipariş edilen ilk İspanyolca opera Daniel Catán'ın Florencia en el Amazonas yapımı

-İngiliz yönetmen Carrie Cracknell'in Bizet'in Carmen operası

-Verdi'nin La Forza del Destino operası

-Verdi'nin Nabucco operası ,

-Gounod'un Roméo et Juliette operası

-Puccini'nin La Rondine ve Madama Butterfly operaları

Önemli opera sanatçıları Met sahnesinde olacaklar

New York'un tarihi operası sahnesinde seyirciler, Met'in en seçkin sanatçılarından bazılarını hayranlıkla izleme fırsatı bulacak. Soprano Lise Davidsen, La Forza del Destino'nun yeni prodüksiyonunda Leonora rolünü canlandırıyor. Soprano Angel Blue, La Rondine'de Magda rolünü ve mezzo-soprano Aigul Akhmetshina'nın Don José rolünde tenor Piotr Beczała ile birlikte başrol oynadığı Carmen'de Micaëla rolünü oynuyor. Soprano Nadine Sierra ve tenor Benjamin Bernheim, sevgi dolu çift Roméo et Juliette'i canlandırıyor.

Met Genel Müdürü Peter Gelb, "17 yıl önce bir deney olarak başlayan şey, dünyanın her yerindeki opera severler için temel bir deneyim haline geldi" diyor. Gelb: "Sinemalardaki 2023-24 sezonumuz, unutulmaz klasikleri sanat formunu geliştiren ve daha genç ve daha çeşitli izleyicileri çeken, erişilebilir yeni çalışmalarla dengelediğimiz Met'te operanın nasıl değiştiğini yansıtıyor."

Rialto Tiyatrosu izleyicileri operanın en iyi örneklerini yüksek çözünürlükte aktarılan büyük ekranda izleme fırsatına sahip olacak. Tüm gösteriler 19:55'te başlayacak ve İngilizce altyazılıdır.

Aralık’ta Yürüyen Ölü Adam ve Florencia en el Amazonas operaları sahnelenecek

Jake Heggie'nin Yürüyen Ölü Adam operası (MET prömiyeri)

HD Canlı: 2 Aralık 2023(Kıbrıs saati ile 19:55'te başlayacak)

Opera yazarı: Terrence McNally

Yapım: Ivo van Hove

Set ve Işık Tasarımcısı: Jan Versweyveld

Kostüm Tasarımcısı: An D'Huys

Projeksiyon Tasarımcısı: Christopher Ash

Ses Tasarımcısı: Tom Gibbons

Şef: Yannick Nézet-Séguin

Jake Heggie'nin güçlü eserinin merakla beklenen Met prömiyeri, Ivo van Hove imzalı yeni yapımla yapılıyor. Rahibe Helen Prejean'ın mahkum edilmiş bir katilin ruhu için verdiği mücadeleyle ilgili anılarına dayanan Dead Man Walking, konusunun yüksek dramasını Heggie'nin dokunaklı müziği ve Tony ve Emmy ödüllü Terrence McNally'nin librettosuyla eşleştiriyor. Met Müzik Direktörü Yannick Nézet-Séguin şef olarak podyuma çıkarken, mezzo-soprano Joyce DiDonato, Rahibe Helen rolünü üstleniyor. Kadroda ayrıca idam mahkumu Joseph De Rocher rolünde bas-bariton Ryan McKinny, Sister Rose rolünde soprano Latonia Moore ve De Rocher'in annesi rolünde (operanın 2000 galasında Helen Prejean'ı seslendiren) mezzo-soprano Susan Graham yer alıyor.

Daniel Catán'ın Florencia en el Amazonas operası - MET prömiyeri

HD Canlı: 23 Aralık 2023

Yapımcı: Mary Zimmerman

Set Tasarımcısı: Riccardo Hernandez

Kostüm Tasarımcısı: Ana Kuzmanic

Aydınlatma Tasarımcısı: T.J. Gerckens

Projeksiyon Tasarımcısı: S. Katy Tucker

Koreograf: Alex Sanchez

Şef: Yannick Nézet-Séguin

İspanyolca söylenen ve Gabriel García Márquez'in büyülü gerçekçiliğinden ilham alan Meksikalı besteci Daniel Catán'ın 1996 tarihli operası, sahne almak ve ormanda kaybolan sevgilisini aramak için memleketi Brezilya'ya dönen opera divası Florencia Grimaldi'ye odaklanıyor. Met prömiyerinde soprano Ailyn Pérez, Mary Zimmerman'ın Amazon'un mistik dünyasını Met sahnesine taşıyan yeni prodüksiyonunda Florencia rolünü canlandırıyor. Divanın Manaus'a giden nehir teknesindeki yoldaşlarını canlandıran seçkin sanatçı topluluğu, gazeteci Rosalba rolünde Gabriella Reyes'i, geminin kaptanı rolünde bas-bariton Greer Grimsley'i, esrarengiz ilk arkadaşı rolünde bariton Mattia Olivieri'yi, kaptanın yeğeni Arcadio rolünde tenor Mario Chang'ı içeriyor. Mezzo-soprano Nancy Fabiola Herrera ve bariton Michael Chioldi, Paula ve Álvaro adlı kavgacı çifti canlandırırken, Yannick Nézet-Séguin şef olarak podyumda olacak.

2 ile 23 Aralık 2023 tarihlerinde Cumartesi 19:55’te başlayacak her iki opera ile ilgili bilgi ve e-bilet www.rialto.com.cy veya Pazartesi-Cuma 10:00-15:00 saatleri arası Rialto gişesinden(Fiyatlar: € 20 / 15) alınabilir.