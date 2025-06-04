Küçükbaşta karantina!

Ebru OSMAN

Kurban Bayramı yaklaşırken, küçükbaş hayvanlarda son günlerde tespit edilen Capripox virüsü (Koyun Keçi Çiçek Hastalığı) vakaları endişeye sebep oluyor.

Değirmenlik, Mesarya, Balıkesir ve İskele bölgelerinde bazı çiftliklerde virüs tespit edilirken, hastalıktan etkilenen hayvanlar karantina altına alındığı ve virüsten etkilenen hayvanların aşılama çalışmalarının hızla tamamlandığı belirtildi.

YENİDÜZEN, yaşanan gelişmelerin ardından hem Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt’a hem de Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit’e sürecin nasıl yönetildiğini ve alınan önlemleri sordu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt Çiçek hastalığına yakalanan hayvanların şu anda karantinada tutulduğunu ve bu hayvanların bayram süresinde kurbanlık olarak satışa sunulmayacağını vurguladı.

Onalt, Capripox virüsüne (Koyun Keçi Çiçek Hastalığı) yakalanmış hayvanların etinde veya sütünde insan sağlığını tehdit edecek bir sıkıntı olmadığının altını çizerek, bu hastalığın tıpkı insanların geçirttiği çiçek hastalığı gibi olduğunu, bunun da hayvan versiyonu olduğunu söyledi.

Onalt, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilgili belediyelerin hızla aşılama çalışmalarına başladığını ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit ise Capripox virüsünden etkilenen hayvanların aşılamalarının tamamlandığını söyleyerek, bu hastalığın yayılma yollarına dikkat çekerek, “Bu hastalık çeşitli yollarla bulaşabiliyor; araç geçtiğinde tekerlekten bulaşabilir, rektörlerden bulaşabilir; sinek, pire, kene v.s, hatta insanlardan da bulaşabilir, örneğin biri çiftliğe girip çıktığında…”dedi. Beyit, tüm bu riskleri göz önünde bulundurarak, etkilenen bölgelerde düzenli dezenfeksiyon işlemleri yapıldığını ve hayvanların aşılandığını belirtti.

Beyit, çiçek hastalığından enfekte olan hayvanların sayısının çok fazla olmadığını belirterek, “bir işletmede bir hayvan bile bu virüsü kapmışsa tüm hayvanlık bölgeleri aşılanır” diye konuştu.

Virüsten etkilenen hayvanlar aşılandıktan sonra etinin tüketilmesinde hiçbir sakınca olmadığını söyleyen Beyit, bu hastalığın insanlara bulaşmadığının da altını çizdi.

Kurban Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık kesimlerine de değinen Beyit, “Kurbanlık kesmek isteyenler önce veteriner dairesine bildirecek, veterinerin kontrolüyle kesilecektir” ifadelerini kullandı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt:

“Capripox virüsünden etkilenen hayvanlar 1-2 hafta boyunca karantinada olacak”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, küçükbaş hayvanlarda görülen Capripox virüsünün (Koyun Keçi Çiçek Hastalığı) özellikle Değirmenlik bölgesinde birçok hayvanda tespit edildiğini, Mesarya bölgesinde 5-6 hayvanda, Balıkesir bölgesinde 20-25, İskele bölgesinde de iki farklı ağılda 2 hayvanda bu virüsün görüldüğünü belirtti.

Bu bölgelerdeki ağıllarda son bir hafta içinde hayvanlara hemen aşılama yapıldığını söyleyen Onalt, virüsten etkilenen küçükbaş hayvanların karantina altına alındığını ve hayvanların bayram süresinde kurbanlık olarak satılmayacağını ifade etti. Onalt, bu bölgelere 1-2 hafta boyunca karantina uygulanacağını da ekledi.

“Bu virüs bizim çocukken çıkarttığımız çiçek hastalığı gibidir, bu da hayvanlardaki varyanttır“

Onalt, Capripox virüs hastalığına yakalanmış hayvanlar, aşılandıktan sonra gıda güvenliği açısından insan sağlığını tehdit edecek bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, “Koyun Keçi Çiçek Hastalığının geçiren hayvanların etinde veya sütünde bir sıkıntı yoktur, bizim çocukken çıkarttığımız çiçek hastalığı gibi düşünün, bu da hayvanlarda olan bir varyanttır.” Şeklinde konuştu.

“Bulaşıcı hastalığın sinekler tarafından yayılma riski büyük”

Onalt, bu bulaşıcı hastalığın özellikle sinekler tarafından yayılma riskinin büyük olduğunu belirterek “belediyeler etkilenen hayvanların aşılarını yapıyor, aynı zamanda sinekler bu hastalığı taşıdıklarından dolayı çiftlik bölgelerinde günde 2 defa ilaçlamalar yapılıyor ve ağıllar dezenfekte ediliyor” dedi.

Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit:

“Hayvanlar karantina altına alındı”

Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Capripox virüsünün Değirmenlik çevresindeki köylerde bulunduğunu söyleyerek, bu bölgelerdeki hayvanların aşılamalarının tamamlandığını ve hayvanların karantina altında tutulduğunu belirtti.

“Bu hastalık her türlü bulaşabilir” diyen Beyit, “Araç geçtiğinde tekerlekten bulaşabilir, rektörlerden de bulaşabilir yani; sinek, pire, kene v.s, insanlardan da bulaşabilir, örneğin biri çiftliğe girip çıktığında insana bulaşmaz. Bu yüzden tüm önemlerimizi aldık ve bu etkilenen bölgelere sürekli olarak dezenfektanlar kullanılıyor ve bu hayvanlara aşılar yapılıyor” dedi.

“Bir işletmede bir hayvan bile bu virüsü kapmışsa tüm hayvanlık bölgeleri aşılanır”

Beyit, bir işletmede bir hayvan bile bu Capripox virüs hastalığı bulunursa tüm sürüyü enfekte olarak kabul edip ilaçladıklarını şu sözlerle ifade etti; “Enfekte olarak çok fazla sayımız yok, ancak işletme olarak biz tüm işletmeleri ilaçlıyoruz. Değirmenlik bölgesinde bir işletmede bir hayvan bile bu virüsü kapmışsa tüm hayvanlık bölgeleri aşılanır” dedi.

Aşılamadan sonra dikkat edilmesi gerekenler…

Aşılama işlemi gerçekleştikten sonra Hayvancıların dikkat edilmesi gerekenlere değinen Beyit, şöyle dedi; “Aşılamadan sonra dezenfektan uygulanır, çiftliklerdeki giriş çıkışlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sürekli girip çıkmalarda galoş kullanılmalı, çıkışta galoşlar ima edilmelidir ve aynı zamanda kıyafetlerimiz uygun olmalıdır.” Dedi.

“Virüsten etkilenmiş hayvanlar aşılandıktan sonra eti tüketilebilir”

Beyit, bu hastalığın insanlara bulaşmadığını belirterek, hayvanları karantina altına alarak tüm önemlerinin aldığını ve şu anda hayvan hareketliliği olmadığını ifade etti. Beyit, bu virüsten etkilenmiş hayvanların etinin tüketilmesinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizerek, “bu hayvanlar aşılandıktan sonra eti tüketilebilir, hiçbir sıkıntı yoktur” şeklinde konuştu.

“Kurbanlıklar veterinerin kontrolüyle kesilecektir”

Kurban Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık kesimlerin de arttığı bu dönemde, kurbanlık kesimlerin veteriner kontörlünde kesileceğini söyleyen Beyit, “Kurbanlık kesmek isteyenler önce veteriner dairesine bildirecek, veterinerin kontrolüyle kesilecektir, bunun için tüm ekiplerimiz sahada çalışıyorlar ve hazırdırlar” dedi.

“Bu virüsün direk bir tedavisi yoktur, aşılama yöntemiyle önüne geçmeye çalışıyoruz”

Koyun Keçi Çiçek Hastalığı yaklaşık bir hafta önce görüldüğünü belirten Beyit, Kıbrıs’ın kuzeyinde 2023 yılında da bu hastalığın görüldüğünü belirtti. Öncesinde bu hastalık için aşılama yapıldığını ancak bu virüsün yeniden görülmesiyle birlikte aşılamanın tekrardan yapılmaya başladığını belirten Beyit şu ifadeleri kullandı; “Çiçek hastalığı bir virüstür direk bir tedavisi yoktur, aşılama yöntemiyle bu virüsün önüne geçmeye çalışıyoruz. Üreticilerimiz hijene ve dezenfektana önem gösterirse, bir de hayvanlarını kontrol edip bize zamanında bildirirlerse, daha hızlı önlem alabiliriz. Şu an da herşey kontrol altındadır ve bir sıkıntı yoktur.”