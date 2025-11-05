New York belediye başkanlığı seçimini "Müslüman sosyalist" Mamdani kazandı

ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Zohran Mamdani kazandı.

34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu yenerek, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç isim oldu.

Associated Press'in aktardığına göre, oyların yüzde 90'ından fazlası sayılan seçim sonuçlarında Mamdani yüzde 50,4'lük oyla zafer kazandı. Rakibi Andrew Cuomo ise yüzde 41,6'lık oy alabildi. Diğer bir aday Curtis Sliwa ise yüzde 7,1'de kaldı.

New York Seçim Kurulu'na göre, yarışta 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, son 50 yılda bir belediye başkanlığı seçiminde kaydedilen en yüksek katılım oldu

Mamdani'nin zaferi tarihi bir anlam da taşıyor. Ailesi Hindistanlı olan genç siyasetçi kentin ilk Güney Asya kökenli ve Müslüman belediye başkanı seçildi.

"Bir siyasi hanedanlığı devirdik"

Mamdani, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı konuşmasında zaferinin geçim sıkıntısı çeken işçi sınıfı için bir kazanım olarak nitelendirdi.

"New York, bu gece değişim için bir yetki verdin" diyen Mamdani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sabah tek bir amaçla uyanacağıma söz veriyorum: Bu şehri, bir önceki günden daha iyi hale getirmek."

Karşısındaki büyük kalabalığa seslenen genç siyasetçi, "Arkadaşlar, bir siyasi hanedanlığı devirdik" dedi.

Konuşmasında birçok kez "umut" kelimesini tekrar etti ve "Bugün net bir sesle tekrar ettik: Umut yaşıyor" diye konuştu.

Mamdani, "Donald Trump, izlediğini bildiğim için sana dört kelime söyleyeceğim: Şimdi televizyonunun sesini aç" sözleriyle ABD Başkanı'na doğrudan seslendi.

Trump'ı "ortaya çıkaran şehrin artık onu yenebileceğini" kaydeden Mamdani, "Bu karanlık dönemde New York ışık olacak" diye konuştu.

30 dakikadan kısa süren bu konuşmada Mamdani, seçim kampanyası sırasında verdiği birçok vaadi anlattı; şehri daha yaşanabilir hale getirmek için ücretsiz ve hızlı otobüsler, evrensel çocuk bakımı ve artan kira fiyatlarıyla mücadeleye yönelik vaatlerini yineledi.

Mamdani kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlıyor ve seçim kampanyasının merkezine "yaşamı daha erişilebilir kılmayı" yerleştirdi.

Yüksek gelirli bireyler ve şirketlere uygulanacak yeni vergilerle finanse edilecek sosyal programları genişletme sözü verdi.

Mamdani, yalnızca birkaç ay önceye kadar New York Eyalet Meclisi'nde görev yapan nispeten tanınmamış bir isimdi. Ancak kampanyasının internet üzerinden hız kazanmasıyla yaz aylarında Demokrat Parti ön seçimlerinde zafer elde etti ve ulusal çapta dikkat çekti.

Mamdani'nin beklenmedik yükselişi, Demokrat Parti içinde "merkezde" konumlanarak kararsız seçmenleri geri kazanmak yerine, daha ilerici ve sol görüşlü adaylara yönelme çağrısı yapanların elini güçlendirdi.

Ancak Mamdani, halihazırda Cumhuriyetçilerin ve Başkan Donald Trump'ın hedefi haline geldi. Cumhuriyetçiler, onu Demokrat Parti'nin "radikal" bir yüzü olarak gösterdi.

Trump, "komünist" olarak nitelendirdiği Mamdani'nin seçilmesi durumunda kentin federal fonlarını keseceğini defalarca söyledi.

Ancak, kapsamlı sosyal politika vaatlerini nasıl finanse edeceği konusunda soru işaretleri var.

Siyasi analistler, yürütme deneyimi olmayan bir siyasetçinin, Trump yönetimiyle olası bir gerginliği nasıl yöneteceğine kuşkuyla bakıyor.

Mamdani, seçim kampanyası süresince anketlerde haftalar boyunca Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'nın önünde, çift haneli farkla liderliğini korudu.

Öte yandan Virginia ve New Jersey eyaletlerindeki valilik seçimlerini de Demokratların adayları kazandı.

New York'taki belediye başkanlığı, New Jersey ve Virginia'daki valilik seçimleri, Demokratların Kongre'deki çoğunluğu koruma veya artırma hedefinde olduğu gelecek yılki ara seçimler açısından önemli bir gösterge olarak görülüyordu.