Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, siyasette bölünme, parçalanma ve kutuplaşmadan medet umanlar olabileceğini ancak halkın bu tür girişimlere izin vermeyeceğini ifade etti. Erhürman, siyasetlerinin temelinin halkın birliği ve iradesi olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, siyasette bölünmeden, parçalanmadan ve kutuplaşmadan medet umanlar olabileceğini belirterek, “Hep oldu zaten. Hep olduğu için bu konularda fena halde deneyimliyiz. En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunun şahikasını yaşadık herkesin bildiği gibi” dedi.

O dönemde “ciddiyet, sabır, soğukkanlılık ve kararlılık” ilkelerini netleştirdiklerini kaydeden Erhürman, “Bence bu yoğun enerjiyi bu halk için daha yararlı olacak işlere harcamak çok daha verimli olur. Hatta bir değişiklik yapıp, oturup sakince bir kitap okumak ve düşünmek bile çok daha yararlı” ifadelerini kullandı.

“Çünkü boşuna çaba” diyen Erhürman, halkın ne böleceklerini ne de bölünmelerine izin vereceklerini çok iyi bildiğini belirterek, “Ne böleriz, ne böldürtürüz. Ne kutuplaştırır, ne de kutuplaştırma çabalarına malzeme ya da izin veririz” dedi.

Erhürman, “Bizim siyasetimizin dayanağı bölme, parçalama değil, halkımızın birliği ve iradesi. Bu yolda, halkımızla birlikte, emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.