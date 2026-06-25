BM Güvenlik Konseyi, 16 Temmuz'da Kıbrıs raporlarını görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ile iyi niyet misyonuna ilişkin hazırlayacağı raporları 16 Temmuz'da kapalı oturumda ele alacak.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, raporların temmuz ayı başında Güvenlik Konseyi'ne sunulması ve 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek kapalı oturumda değerlendirilmesi bekleniyor.

Güvenlik Konseyi, UNFICYP'in görev süresini ocak ayında uzatırken, Guterres'ten 6 Temmuz'a kadar sunacağı raporlarda özellikle çözüme yönelik sonuç odaklı ve anlamlı müzakerelerin başlayabilmesi için ortak bir zemin oluşturulması konusunda kaydedilen ilerlemeye odaklanmasını istemişti.

Toplantı öncesinde UNFICYP Şefi Khassim Diagne'nin de adadaki son gelişmeler hakkında Güvenlik Konseyi üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Guterres'in ocak ayında sunduğu son raporda ise geçen yılın ikinci yarısında adanın iki tarafı ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık arasında BM öncülüğündeki diyaloğun sürdüğü belirtilmişti.