“Müzakere değil çözüm için masadayız”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçimden önce verilen sözlerin seçimden sonra yerine getirilmesinin demokrasi gereği olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nın son dönemde yürüttüğü çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, seçim öncesi ortaya koydukları çerçeveyi hatırlatarak, bu doğrultuda atılan adımları kamuoyu ile paylaştı.

Erhürman, Kıbrıs konusunda iki ayrı masa bulunduğunu ifade etti. Bunlardan birinin kapsamlı çözümün müzakere edileceği “müzakere masası”, diğerinin ise iki tarafın günlük yaşamını kolaylaştıracak, ilişkileri geliştirecek ve çözüm perspektifiyle birlikte yürütülebilecek konuların ele alındığı “görüşme masası” olduğunu söyledi. Görüşme masasının oluşturulduğunu ve daha önce Cenevre ile New York’ta ele alınan başlıklara ek olarak on maddelik bir önerinin sunulduğunu belirtti. Erhürman, bu çalışmaların önümüzdeki 15 gün içinde hız kazanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “önemli olanın müzakere değil, çözüm olduğunu” vurgulayarak, çözüm için müzakere istediklerini ve bu çerçevede dört maddelik metodoloji önerilerini masaya koyduklarını söyledi. Kıbrıs Türk tarafının hiçbir koşulda görüşmeden kaçan taraf olmayacağını belirten Erhürman, tüm görüşme taleplerini kabul etmeyi sürdüreceklerini ve uluslararası toplumla temasların her düzeyde devam ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu hatırlatan Erhürman, yok sayılmaya veya görmezden gelinmeye izin vermeyeceklerini ifade etti. Çözüm perspektifi çerçevesinde gerekli tepkileri verdiklerini ve uluslararası toplumla iletişimde de bu doğrultuda hareket ettiklerini söyledi.

Erhürman, görüşme masasının dışında da çalışmalar yürüttüklerini, halkın dünyayla buluşması için temaslar yapıldığını ve bu girişimlerin sonuçlarının zamanla paylaşılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı’nın kendi görev alanındaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini belirterek, görevlerin “birlikte yönetme” ilkesi doğrultusunda, liyakate dayalı birimlerle yürütüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ve Siyasi Partiler Konseyi’nin ilk toplantılarını yaptığını; içeride İhracat ve Turizm Birimi’nin kurulduğunu, Gençlik Konseyi için hazırlıkların sürdüğünü ve Teknik Komitelerin koordinasyon toplantılarının devam ettiğini açıkladı. Hükümetle ilişkilerin diyalog ve istişare temelinde yürütüldüğünü vurguladı.

Erhürman, şeffaflığın önemine dikkat çekerek, atılan her adımın doğru zaman ve biçimde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmediği yönündeki eleştirilerin dikkate alındığını ve değerlendirileceğini ifade etti. Halkın tüm kesimlerini dinlemeyi sürdüreceklerini belirten Erhürman, “Bu yola birlikte çıktık, birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.