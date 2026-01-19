Mutlukaya’daki tüm su altyapısı yenileniyor

Gazimağusa Belediyesi Mutluyaka’nın tüm su altyapısının yenilenmesi için kapsamlı çalışma yapıyor.

Ana cadde olan Aydan Karahan Caddesi ve ara sokaklarda yapılacak çalışmada, toplam 5.2 kilometre uzunluğunda su hattı döşenecek. Aralık ayı içinde ara sokaklarda başlatılan çalışmalarda halen 1300 metrelik 100 mm su hattı döşenirken, ocak ayı başı itibarıyla Aydan Karahan Caddesi’ne geçildi. Su altyapısının inşası için kazı ve hat döşeme çalışmaları hem cadde üzerinde hem de ara sokaklarda aynı anda yürütülüyor.

1400 metre uzunluğunda 160 mm (6 inç) boruların döşeneceği ana caddede, halen 350 metrelik hat döşenmiş durumda. Su İşleri Dairesi’nin malzemeleri sağlayacağı, Gazimağusa Belediyesinin ise yapımını üstelendiği çalışmaların nisan ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. 6 Ocak’tan itibaren mesai saatlerinde araç trafiğine kapatan Aydan Karahan Caddesi’nde su hattı döşeme çalışması devam ediyor. Mormenekşe’ye dönen kavşaktan başlayarak Lefkoşa Yolu’nun kavşağına kadar kapalı olan güzergaha alternatif olarak alt yollardan trafik akışı sağlanıyor.

Su İşleri Sorumlusu Mustafa Katip, yeni yıl öncesi ana caddede bulunan esnafın işlerini etkilememek için ara sokaklarda başlattıkları çalışmalarda ocak başı itibarıyla ana caddeye geçtiklerini söyledi. Çalışmaların belediye tarafından yürütüleceğini, malzemeyi Su İşleri Dairesi’nin sağlayacağını ifade eden Katip, çalışmaların hızlı yürütülmesi ve zaman kazanmak adına 1700 metrelik boruyu belediyenin alarak çalışmalra başladıklarını söyledi.

Katip, Gazimağusa Belediyesinin Mutluyaka’da yapacağı asfalt çalışmasından önce su altyapısını tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.