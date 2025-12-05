Mesarya Belediyesi Aslanköy’de çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

Mesarya Belediyesi, Aslanköy’de düğün salonu çevresinde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, bölgede yapılan düzenlemelerle hem sosyal etkinliklerde kullanılacak alanların daha konforlu hale gelmesini hem de çevrenin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını amaçlıyor.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, çalışmaları yerinde inceleyerek bölge halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin aralıksız süreceğini ifade etti. Latif, köylerin sosyal alanlarının daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmasının belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Aslanköy’deki sosyal yaşam alanlarının daha işlevsel ve modern bir görünüme sahip olması hedefleniyor.