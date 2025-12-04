18. SABDEK Dekanlar Genel Kurulu, DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki Sağlık Bilimleri Fakültelerini bir araya getiren Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK), 18. Dekanlar Genel Kurulu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başlayan Genel Kurul iki gün boyunca 150’yi aşkın katılımcının yer aldığı yoğun bir akademik programla devam etti.

Söz konusu Açılış Töreni’ne Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ile sağlık bilimleri fakültelerinin dekanları ve fakülte öğretim üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Çok Sesli Korosu, Koro Şefi Erkan Dağlı ve Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, söz konusu toplantının oldukça önemli olduğuna değinerek, SABDEK Genel Kurulu’nun ikinci kez DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından dolayı gururlu olduklarını ifade etti. DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Malkoç, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulduğu günden itibaren bölgenin sağlık profesyonellerine duyulan ihtiyacı bilimsel temele dayalı karşıladığını vurguladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Malkoç, Kıbrıs kültürü hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Malkoç, genel kurul toplantısının ilham verici, verimli ve güzel sonuçlara vesile olmasını diledi.

SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan:

“Stratejik bir alan”

SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nin ülkenin sağlık hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkileyen stratejik bir alan olduğunu belirterek, büyümenin doğal sonucu olarak kapasite, nitelik ve istihdam dengesinde ortaya kırılganlıkların çıktığını ve bugünkü toplantıda bunların ele alınacağını bildirdi. Kontenjan ve mezun sayısındaki artış oranına da değinen Prof. Dr. Elbasan, akademik kadro ve altyapı ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağının altını çizdi. Prof. Dr. Elbasan, SABDEK Genel Kurul Toplantısı’nın amacının sorunları tespit etmek değil çözüm üreten bir platform yaratmak olduğunu bildirdi. Toplantının yeni bir dönüm noktası yaratacağına inandığını belirten Prof. Dr. Elbasan, toplantının kritik bir yol haritasının oluşmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Ardından konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, kendi öğrencilik yıllarındaki tecrübelerini katılımcılar ile paylaşarak, Türkiye’de Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk kez Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu bildirdi. Kendi deneyim ve tecrübelerinden örnekler veren Dr. Uluçay, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü için ne anlam ifade ettiği üzerinde açıklamalarda bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç:

“Sağlık bilimleri eğitiminin geleceğine yön verecek”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin 18. Dekanlar Genel Kurulu’na DAÜ olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduklarını ifade ederek, sağlık bilimleri eğitiminin geleceğine yön verecek çok değerli bir buluşmaya tanıklık yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Sağlık bilimleri alanındaki ulusal iş birliklerinin DAÜ’nün hem yükseköğretimde kalite kültürünü destekleme vizyonu ile örtüştüğünü hem de akademik paydaşlarla daha güçlü bir iletişim kurulmasına olanak sağladığını bildirdi. Prof. Dr. Kılıç sözlerine “Söz konusu toplantının hem üniversitemizin hem ülkemizin hem de Anavatan Türkiye’nin sağlık eğitimi alanındaki gelişimine değerli katkılar sunacağına, sadece mevcut durumu değerlendirmekle kalmayıp geleceğe dair güçlü ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştireceğine gönülden inanıyorum.” şeklinde devam etti. Geleceğin sağlık profesyonellerinin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda insanla bağ kuran, iletişimi güçlü, yüksek empati sahibi bireyler olmak zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak hedeflerinin öğrencileri bilimin ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanan ancak insanı merkezine alıp, insani değerleri ihmal etmeyen sağlık profesyonelleri olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk:

“Ortak akıl oluşturulacaktır”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise söz konusu toplantının sadece bir toplantı olmadığını belirterek, sağlık bilimleri alanında ortak aklı büyütme, yenilikçi hedefleri birlikte oluşturma ve geleceğin sağlık profesyonellerine yön verme sorumluluğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Dr. Özcenk, bugün burada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlık bilimleri fakültelerini buluşturan bir çatı altında olunduğunu dile getirerek, bu çatının topluma karşı ortak bir yükümlülük olduğunu aktardı. Dr. Özcenk, sözlerine şu şekilde devam etti: “Öğrencilerinize mesleki bilgilerin ötesinde insanı sevmeyi, empati kurmayı, topluma karşı duyarlılık taşımayı ve hangi koşulda olursa olsun ilkeli bir duruş sergilemeleri konusunda rehber olunuz. Sağlık hizmetlerinin ruhu insana saygı, etik değerlere bağlılık ve mesleki tutarlılıkla anlam kazanır. Genel kurulda sadece sorunlar konuşulmayacak, çözümler üretilecek, yeni ufuklar çizilecek ve fakülteleri geleceğe taşıyacak ortak akıl oluşturulacaktır. Biz DAÜ olarak bu yolda üzerimize düşen her görevi yerine getirmekten onur duyacağız. Kurulun, sağlık politikalarına ve bilim dünyasına yeni bir ivme kazandırmasını diliyorum.”

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca:

“DAÜ yükseköğretime liderlik ediyor”

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca gerçekleştirdiği konuşmasında YÖDAK olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, amaçlarının sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil geleceğin öngörülemeyen koşullarına da hazırlıklı, güçlü ve vizyonel bir öğretim yapısı oluşturmak olduğunu vurguladı. Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelerin yükseköğretimde de derin bir paradigma değişimine neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Amca, bu değişimden en büyük nasibini sağlık bilimleri alanının aldığını aktardı. 18. Dekanlar Genel Kurulu’ndan çok önemli sonuçların çıkıp, geleceğe ışık tutacağına inandığını aktaran Prof. Dr. Amca, yükseköğretime liderlik eden DAÜ’nün bugün değerli bilim insanlarına ev sahipliği yapmasının son derece değerli olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Amca, sözlerine “DAÜ’nün yükseköğretimde kalite, yenilikçilik ve vizyon konusundaki duruşu hem KKTC hem de bölge için önemli bir referans noktasıdır. Akademik üretkenliğinizin ülkemizin geleceğine ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar dilerim.” şeklinde devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Prof. Dr. Bülent Elbasan tarafından SABDEK Eylem Planı, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Doç. Dr. Esra Dursun Atılgan tarafından Protez-Ortez Programı ÇEP ile Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve Prof. Dr. Salih Bardakcı tarafından ÇEP’lere Uyum konulu oturumlar gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısı dekanlar, bölüm başkanları ve program sorumlularının katılımıyla Program Bazında Bir Olurluk Analizi, Ders Türleri ve Öğretim Yöntemi Eşleşmesi ve Program–Öğrenme Alanı Eşleştirmesi başlıkları altında yürütülecek olan üç aşamalı çalıştay ile devam etti.

Sunumlar devam etti

Genel Kurul; ikinci günde de gerçekleştirilen sunumlar ile devam etti. SABAK Tematik Analiz Raporu sunumunun ardından SABAK, HEPDAK, FTR-AD ve EPDAK temsilcilerinin yer aldığı “Kaliteyi Birlikte Tasarlamak, Geleceği Birlikte Kurmak” başlıklı paneller ile etkinlik tamamlandı.