“Mülkiyet ile ilintili diğer konularda olumsuz bir sonuç ortaya çıkmadı”

Strazburg’da gerçekleştirilen Delegeler Komitesi toplantısı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından defalarca “etkili bir iç hukuk yolu” olarak teyit edilen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkililiğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını vurguladı.

Açıklama şöyle:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili bir iç hukuk yolu olduğu defalarca teyit edilmiş olan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkililiğine ilişkin olumsuz herhangi bir gelişme yok. Mülkiyet ile ilintili diğer konularda da olumsuz bir sonuç ortaya çıkmadı.

Konuyla ilgili bir sonraki toplantı 2026'nın Haziran ayında gerçekleşecek.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nu daha da güçlendirme çalışmalarımız aralıksız biçimde devam edecek.