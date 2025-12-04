“Çöküş artık gizlenemez, erken seçim kaçınılmaz”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, son günlerde art arda yaşanan tutuklamalar ve devam eden soruşturmaların, “yıllardır uyardıkları çürümenin artık gizlenemez bir boyuta ulaştığının kanıtı” olduğunu söyledi.

Solyalı, yaşananları yakından ve titizlikle takip ettiklerini belirterek, kamuoyunun masumiyet karinesine saygı duyulduğunu ancak toplumsal tahammülün tükendiğini vurguladı.

Solyalı, devlet kurumlarının “aç gözlü ve kötü niyetli idarecilerin müdahalesi altında çöktüğünü”, denetim mekanizmalarının işlevsiz bırakıldığını belirterek, bugün ortaya saçılan iddiaların “tesadüf değil, yaratılan düzenin doğal sonucu” olduğunu ifade etti.

2024 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu’na işaret eden Solyalı, yolsuzluk algısı skorunun 26/100 olarak kayda geçtiğini, bunun dünya genelinde 180 ülke arasında 140’ıncı sıraya denk geldiğini hatırlattı. Raporda, iş insanlarının kamu kurumlarında işlerini yürütebilmek için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını açıkça beyan etmelerinin “çürümenin boyutunu gösteren çarpıcı bir veri” olduğunu söyledi. Rapora göre iş insanlarının yüzde 40’tan fazlası rüşvet verdiğini ifade etti.

Solyalı, liyakatın ve adaletin yok edildiğini, mal bildirimlerinin, etik değerlerin ve denetim süreçlerinin takip edilmediğini; kamu makamlarının bir kısmının “belirli çevrelerin iş takip bürosuna dönüştürüldüğünü” dile getirdi. Bu düzenin içinde yolsuzluğun istisna değil, sistem haline geldiğini belirterek, “Yolsuzluk yalnızca bir suç değil, toplumsal güvene ve kamusal vicdana yönelik bir saldırıdır” dedi.

Bugün yaşanan tutuklamaların önemli olduğunu fakat yeterli olmayacağını kaydeden Solyalı, Mali Polis’in soruşturmayı “nereye kadar götürmesi gerekiyorsa oraya kadar götürmesi” gerektiğini vurguladı. Makam ve pozisyon fark etmeksizin hiçbir siyasi ya da bürokratik gücün soruşturmaların önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti. Mali Polis’in siyasi baskılardan arındırılması ve cesaretlendirilmesi gerektiğini söyleyen Solyalı, ülkede erken seçimin artık kaçınılmaz hâle geldiğini belirtti.

Solyalı, “Siyasi irade yenilenmeli. Yenilenmeli ki bu işlerin üzerine daha etkin, daha hızlı gidilebilsin” diyerek Başbakan’ın istifası için çağrısını yineledi.