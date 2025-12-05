Müsteşar Cahitoğlu’dan ses örneği alındı

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 farklı suçtan tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı, mahkeme zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede detayları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Ethem Hoca, zanlı Hüseyin Cahitoğlu’nun “rüşvet alma” “rüşvet teklif etme” “rüşvet talep etme” “irtikap” “görevi kötüye kullanma” “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından methalder olduğunu mahkemeye anımsattı.

Polis, meseleyle ilgili dünden bugüne 9 kişinin sorgulandığını, 6 ifade alındığını açıkladı.

Polis, Hüseyin Cahitoğlu’ndan meseleyle ilgili olarak, alınan ifadelerin teyit ve tekzibin sürdüğünü mahkemeye belirtti.

“Cahitoğlu’nun ses örneği alındı”

Polis, zanlıdan ses örneği alındıktan sonra doktor kontrolüne götürüldüğünü kaydetti. Zanlıdan alınan ses örneğinin, kulislerde rüşvet aldığına dair bir videonun varlığı iddiasını güçlendirdi.

Hastanede yatacak

Zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini belirten polis, vücudunda iltihap, böbreklerinde ise taş tespit edildiğini bu nedenle üroloji servisinde yatış verildiğini mahkemeye aktardı.

7 gün ek tutukluluk

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis 7 gün ek tutukluluk talebinde bulundu. Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

“Rüşvet aldı, evinde şarjör bulundu”