Gazimağusa’nın Büyük Sanayi Bölgesi, 3’üncü Sokak’ta faaliyet gösteren Çeten Yapı Markete ait ambar içerisinde meydana gelen "iş kazasında" 55 yaşındaki Mustafa Kılınç hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 11:00 sıralarında, blok halindeki profil demirlerin raflara yerleştirildiği sırada, yaklaşık 2 metre yükseklikten ambarda bulunan 55 yaşındaki Mustafa Kılınç’ın üzerine düştü. Ağır şekilde yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.