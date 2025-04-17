"Müslümanlığı hor görüyorlar"

Başbakan Ünal Üstel'e yönelik sözlü saldırıda bulunan TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral geri vites attı, Üstel'den özür diledi.

Saral, Üstel'den özür dilese de, toplum olarak "başörtüsü tüzüğü" olarak bilinen Disiplin Tüzüğü konusunda kendisi gibi düşünmeyenleri yine hedef aldı, "Sözlerim, ne yazık ki hala özgürlüğü sadece kendi inançlarına göre uygulayan zihniyete" dedi.

açıklama şöyle:

"KKTC’nin her zaman destekçisiyiz ve her daim yanındayız. Fakat sözlerim, ne yazık ki hala özgürlüğü sadece kendi inançlarına göre uygulayan zihniyete. Hala başörtülü kızlarımızı ayrıştırıp, ötekileştirenlere. Hala Rum zihniyetini benimseyip, Müslümanlığı hor görüp, Müslümanlara karşı olmaya çalışanlara. Ve maalesef ki son zamanlarda bunlara sıkça şahit oluyoruz. İfade ettiğim şeyler KKTC’nin genellemesi elbette ki değil. Paylaşımımda yazdıklarımdan dolayı kalbi kırılan, üstüne alınan kardeşlerimden af diliyorum."