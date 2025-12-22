“Mülkiyet” davasında karar: Hapis cezası yok, 112 bin TL para cezasına çarptırıldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan mallarıyla ilgili araştırma yaptığı gerekçesiyle, “Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali” ve “Kişisel Verilerin İhlali” suçlamalarıyla İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan 60 yaşındaki Kıbrıslı Rum Annie Kiprianu ile ilgili karar verildi.

Mahkeme, Kirianu’yu toplamda 112 bin TL para cezasına çarptırdı, hürriyetini kısıtlayıcı bir karar üretmedi.

“Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali” suçlamasından 100 bin TL, “Kişisel Verilerin Korunması Yasasını İhlal” suçundan ise 12 bin TL para cezasına çarptırılan Kiprianu ile birlikte, Haziran ayından bu yana devam eden “5 Kıbrıslı Rum” davası kapanmış oldu.

Kiprianu’nun para cezasına çarptırılması, hapis cezası almaması, Kıbrıs’ın kuzeyine geçişlerinde sorun yaşamayacağı anlamına da geliyor.

Geriye kalan dört isim hakkında suçlamalar, savcılık tarafından geri çekilmişti.

5 yurttaş, hem Askeri Mahkeme hem de İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.