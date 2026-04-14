“Mücadelede kararlıyız”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, son günlerde bazı medya kuruluşları ile gazetecilerin bireysel sosyal medya hesaplarına yönelik engellemelere karşı mücadelede kararlı olduklarını açıkladı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın ve bireylerin ifade özgürlüğünün engellendiği bir ortamda toplumsal özgürlüklerin de zarar göreceği vurgulandı. Açıklamada, “Basının ve bireylerin ifade özgürlüğünün engellendiği bir ortamda hiç kimse özgür olamaz, hiçbir şey güven içinde yoluna devam edemez” ifadelerine yer verildi.

Toplumun farklı kesimlerinden yükselen itirazların memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, engellenen hesapların içeriklerinin incelenmesi sonucunda söz konusu müdahalelerin sistemli olduğu ve aynı amacı taşıdığı belirtildi.

Basının özgür şekilde görevini yerine getirmesinin engellenmesine ve halkın haber alma hakkının kısıtlanmasına karşı olduklarını vurgulayan birlik, bu tür uygulamalara karşı duruşlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Öte yandan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, sendikaların yarın Başbakanlık önünde gerçekleştireceği eyleme katılacaklarını da kamuoyuna duyurdu.