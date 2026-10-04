Kayıp olarak aranan İman Shirvani ölü bulundu

Pazartesi gününden beri kayıp olarak aranan 41 yaşındaki İman Shirvani, dün gece Karaoğlanoğlu’nda ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Shirvani saat 22.30 sıralarında bulundu. Soruşturma devam ediyor.



İskele’de uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı

İskele’de bir kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda dört gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan bir öğütücü ele geçirildi.

İskele Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin bugün saat 01.30 sıralarında gerçekleştirdiği operasyonda E.K. (24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bir kişiye tutukluluk

Girne’de, alkollü içki tesiri altındayken bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde meydana geldi. Yaya devriye görevindeki Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, 94 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu belirtilen H.K.’yi (34) tutukladı. Soruşturma devam ediyor.

Karaoğlanoğlu’ndaki işletmede klima nedeniyle yangın

Girne Karaoğlanoğlu’ndaki bir işletmenin tavan kısmında bulunan klimanın dış ünitesinde dün yangın çıktı.

Saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangın, elektrik aksamının muhtemel kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

İşletme personeli tarafından söndürülen yangında bir tavan tipi klima ile elektrik aksamları zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.